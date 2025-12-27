17 yıl 42 duruşma sıfır sonuç: Ahmet Yıldız için yine adalet yok!

2008'de eşcinsel olduğu gerekçesiyle babası tarafından öldürülen Ahmet Yıldız’ın ölümüne ilişkin davanın 42. duruşması, İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya LİSTAG, İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Ankara Barosu LGBTİ+ Hakları Merkezi temsilcileri de katıldı.

17 YILDIR BU TANIK FİRARİ

Kaos GL’den Oğulcan Özgenç’in aktardığına göre, mahkeme heyeti Ahmet Yıldız’ın annesi ve kız kardeşlerinin tanık olarak dinlenmesi yönündeki talebi bir kez daha reddetti. Mahkeme ayrıca, firari sanık Yahya Yıldız hakkındaki yakalama kararının devamına hükmetti.

Davayı takip eden avukat Yağmur Birdal, mahkemenin kendisine şu gerekçeyi sunduğunu belirtti:

"Siz olay yerinde yaralanan kişinin vekilisiniz; anne ve kız kardeşlerin dinlenmesinin sizinle bir ilgisi yok.”

Birdal, mahkemeye emsal Yargıtay kararları sunduklarını ifade etti. Birdal talepler sırasında hakimin şu sözleri sarf ettiğini iddia etti.

"siz ima ediyorsunuz, devlete bir suçun örtbas edildiğini mi söylemeye çalışıyorsunuz?"

Bianet'in haberine göre; Savcılık ise anne ve kız kardeşin dinlenmesinin “davaya katkı sağlamayacağı” görüşünü yineledi.

DAVA YİNE ERTELENDİ

42. duruşmada da somut bir ilerleme kaydedilemedi. Mahkeme, davayı 10 Eylül 2026 saat 11.30’a erteledi.

Avukat Yağmur Birdal, benzer davalarda aile bireylerinin beyanlarının dikkate alındığını hatırlattı.

“Ceza yargılamasında amaç yalnızca ‘failin kim olduğu’ sorusuna cevap vermek değil; olayın tüm koşullarını ortaya koyarak maddi gerçeğe ulaşmaktır.” diyen Birdal, ailenin bugüne dek hiç dinlenmemesinin süreci daha da sorunlu hâle getirdiğini belirtti.

Birdal, davanın peşini bırakmayacaklarını söyleyerek şöyle konuştu:

“Ahmet Yıldız davasının etkin biçimde aydınlatılması ve adalet sağlanana kadar sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

HEVİ LGBTİ+ Derneği de duruşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada mahkemenin aile bireylerini dinlememe kararına şu sözlerle tepki gösterildi:

"Ceza yargılamasının amacı maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır; bugüne kadar hiç dinlenmemiş aile bireylerinin beyanının alınması, dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması açısından önem taşımaktadır."

NELER OLMUŞTU?

26 yaşındaki Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Ahmet Yıldız, cinsel yönelimini ailesiyle paylaştıktan sonra ölüm tehditleri almaya başladı. Ölümünden yaklaşık üç ay önce savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ahmet Yıldız, 15 Temmuz 2008’de babası Yahya Yıldız tarafından silahla öldürüldü. Olayda bir kişi daha yaralandı. Ailesi cenazeyi teslim almadığı için Yıldız, Kimsesizler Mezarlığı’na defnedildi.

Yaralanan kişinin şikâyetiyle 2009’da başlayan dava, 17 yıldır sürüyor. 2012 yılında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Yahya Yıldız hâlâ yakalanamadı.