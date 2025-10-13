AKP'li Özlem Zengin ve Akit TV sunucusu arasında LGBT gerilimi

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, partisinin yakınlığı ile tanınan ve haber dili ile sık sık tepki gören Akit TV'ye konuk oldu.

Eşcinsel Freddie Mercury'nin hayatını anlatan Bohemien Rhapsody'yi izlediği için iktidar yanlıları tarafından hedef gösterilen Zengin, "LGBT dernekleri kapatılmalı mı?" sorusuna yanıt verdi.

"DAVUTOĞLU MU İZİN VERDİ?" DEDİ

Zengin, "Bu konuyu doğrusu tam çalışmadım, bildiğim bir konu değil" dedi. Akit sunucusu da LGBTİ derneklerinin AKP iktidarın yasal statü aldığını hatırlattı. Zengin de bunun üzerine şöyle konuştu:

"Hakikaten bildiğim, çalıştığım bir konu değil. Ne zaman olmuş Davutoğlu Başbakanken mi olmuş?"

Sunucu da "Hayır, 2004'ten itibaren ilk resmi dernekleşmeler 2004'te başlıyor ve ondan sonra mantar gibi çoğalıyorlar" dedi.

2004'te çıkan bu karardan habersiz olduğunu ileri süren Zengin, konuyu araştıracağını ifade ederken de sunucu dernekler hakkında bilgi vermeye başladı.

"BU İŞ TOPTAN YASAKLANSA SİZCE BİTER Mİ?"

Bu sırada Zengin, "Ben size bir soru sorayım. Bu dernekler kapatılırsa, bu işler toptan yasaklansa bu konu biter mi sizce" dedi.



Akit sunucusu da Zengin'e, "Şöyle bu Hz. Adem'den beri olan bir vakadır belki ancak propagandasının yapılması ve resmileşmesi cesaretlendiriyor" yanıtını verdi.

LGBT düşmanlığı ve 'Yeni Düzen'

Bunun üzerine Zengin, Hz. Muhammed'in tavrını hatırlatarak konuştu. Zengin, ayrıca Mercury'nin hayatını anlatan filmi izlediği için hedef gösterilmesine de tepki gösterdi.

Zengin şunları dile getirdi.