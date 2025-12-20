AKP'li vekilin hesabı kur farkına yenildi

Yayınlanma:
AKP'li Milletvekili Adem Yıldırım, 2026 bütçesinin yaklaşık 500 milyar dolar olduğunu söyledi. Ancak Yıldırım'ın sözleri bütçe giderleri ve gelirleri üzerinden yapılan kur bazlı hesaplamalarla örtüşmedi.

AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, TBMM'de yaptığı konuşmada bütçenin dolar bazında "yaklaşık 500 milyar dolar" söyledi.

AKP YILDIRIM BÜTÇEYE “500 MİLYAR DOLAR” DEDİ

2026 yılı bütçesine ilişkin, "2001 yılındaki bütçemizin dolar bazındaki görüntüsü; 2001 yılında 61 milyar dolarmış," diyen Yıldırım "2026'yı hep beraber burada yapıyoruz, bunlar yaklaşık rakamlar, küsurata takılmayın, takılanlar olur, 500 milyar dolar, hesap burada" ifadelerini kullandı.

akpli-frame-at-0m12s.jpg

Cevdet Yılmaz: Keşke öyle demeseydim; siyaseten yanlış yaptımCevdet Yılmaz: Keşke öyle demeseydim; siyaseten yanlış yaptım

KUR FARKIYLA HESAP TUTMADI

Ancak döviz kuru ile birlikte Orta Vadeli Program’a göre 2026 yılı ortalama dolar kuru üzerinden yapılan hesaplama, bu rakamın altında bir sonuca işaret ediyor. Merkezi yönetim 2026 yılı bütçe giderleri 18,9 trilyon lira olarak öngörüldü.

Bu tutar, 2026 yılı bütçesinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandığı 16 Ekim tarihli güncel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 41,84 liralık dolar kuru esas alındığında yaklaşık 451,6 milyar dolara denk geliyor.

2026 yılı için 16 trilyon 216 milyar lira olarak belirlenen bütçe gelirleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, yaklaşık 387,5 milyar dolara karşılık geliyor. Böylece bütçe gelirlerinin dolar karşılığı, Yıldırım’ın dile getirdiği 500 milyar dolarlık büyüklüğün yaklaşık 110 milyar dolar altında kalıyor.

Öte yandan Orta Vadeli Program’da (OVP) 2026 yılı için öngörülen 46,60 TL’lik dolar kuru varsayımı esas alındığında ise bütçenin dolar karşılığı yaklaşık 406 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kaynak:ANKA

