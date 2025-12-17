Cevdet Yılmaz: Keşke öyle demeseydim; siyaseten yanlış yaptım

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bakanların sunumları ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından Genel Kurul’da soru-cevap bölümüne geçildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı harcamalarına yönelik eleştirilere yanıt vererek, harcamaların iddia edildiği gibi artmadığını söyledi.

“ASIL İSRAF O ZAMAN OLURDU”

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin eleştirilerle ilgili şunları kaydetti:

“Rakamlarla izah ettiğimiz hâlde ısrarla Cumhurbaşkanlığının eskiye göre daha fazla harcama yaptığını iddia ediyorsunuz. Bu doğru değil. Binde bir civarında bir harcama söz konusu. Eski sisteme göre daha düşük bir harcama var. Eğer cumhurbaşkanımız değil de rakibi seçilmiş olsaydı şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı olarak altı kişi olacaktı. Kim bilir kaç tane de bakan olacaktı. 90’lı yıllarda koalisyon dönemlerinde bakan sayısı 35’leri bulmuştu. Asıl o zaman Cumhurbaşkanlığı makamı bir israf noktasına dönüşürdü.”

"NATO ZİRVESİ İÇİN BİR İHTİYAÇ OLURSA ARAÇ ALIMI YAPILABİLİR"

Cevdet Yılmaz, 2025 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarına yönelik yaptığı açıklamada tarım sektörünün 2025 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 12,7 negatif büyüme kaydettiğini açıklamıştı. Muhalefetin tepkisine yanıt veren Yılmaz, "Keşke kullanmasaydım. Teknik bir ifade, teknik olarak doğru bir ifade ama anlıyorum ki siyaseten yanlış bir ifade kullanmışım çünkü çok istismar ettiniz. "Ben keşke 12,7 küçüldük" deseydim de bu tartışmalar olmasaydı. Siyaseten yanlış yaptım. O rakamı üçüncü çeyrekle ilgili söyledim sanki yıllık gibi çarpıtıldı. İki saatlik konuşmamda bir tek bunu eleştirmeye değer bulduysanız da başarılı bir konuşma yapmışım demektir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "'Külliye halka açık değil' gibi bir ifade kullandınız. Bir defa orada bir cami var, herkes geliyor. Kütüphane, kongre merkezi açık. Ayrıca külliyenin daha resmi bölümlerini gezmek isteyenler için, belki Ali Mahir Bey de gezmek isteyebilir, internetten başvurabilirsiniz" dedi.

Örtülü ödeneğe ilişkin sorulara ise Yılmaz, "Örtülü ödenek tüm ülkelerde olan devletin milli güvenliğine ilişkin devletin ihtiyaçlarına ilişkin kullanılan bir mekanizma. Öyle sınırsız bir mekanizma da değil, kanunlarımızla sınır konulmuş" dedi.

Cumhurbaşkanlığındaki araç sayısına ilişkin ise Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığında 20 araç standart olarak konuluyor. Bir ihtiyaç çıkabilir, acil bir şey olabilir diye 20 taşıt koyuyoruz ama 2024 yılında sadece 7 taşıt alınmış. 2025 yılında yine 20 taşıt koymuşuz şu ana kadar bir tane bile alınmamış. NATO zirvesi için bir ihtiyaç olursa alım yapılabilir" dedi.

DEM PARTİLİ GERGERLİOĞLU'NDAN KÜRSÜ İŞGALİ

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bakanların soruları yanıtlamasının ardından elinde Dilovası'nda hayatını kaybeden vatandaşların resmi ile kürsüyü işgal etti. Gergerlioğlu, "Benim vicdanım bunu kabul etmiyor. Bu çocukların hesabını verin" dedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ise, "Bu yaptığınız anayasa ve içtüzüğe aykırı. Siz meramınızı anlattınız, tutanaklara geçti. Lütfen Meclis'e uygun davranmaya davet ediyorum" dedi.