Son Dakika | Özgür Özel'in merakla beklenen bütçe konuşması başladı

TBMM Genel Kurulu 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

Cevdet Yılmaz: 2026 bütçe teklifi tam anlamıyla istikrar ve refah bütçesidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi adına yaptığı açılış konuşmasının hemen ardından, bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde söz sırası genel başkanlara geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi ve grubu adına en kapsamlı değerlendirmeyi yapmak üzere kürsüdeki yerini aldı.

İşte CHP Lideri Özel'in konuşmasından öne çıkanlar:

"BÜTÇENİN NEREDEYSE TAMAMI VERGİDEN ALINIYOR"

Değerli Milletvekillerimiz, bütçenin neredeyse tamamı vergiden toplanıyor.

Her 100 liralık verginin 63 lirası, dolaylı verdi. Elektrikten, sudan...100 liranın 25 lirası, çalışanların maaşlarından kesildiği vergi. Türkiye, vergi adaletsizliğinde de Avrupa birincisi.

Vergi gelirlerinin 8 milyar lirası ÖTV ve KDV'den alınacak. Mutfak tüpünden tırnak makasına ÖTV alınıyor. Ama pırlantadan, lüks kol saatinden alınmıyor. Bir arabasını kendisine alan vatandaş, bir araba da devlete alacak.

Gelir vergisinden bir örnek: Vatandaş, çok önemli bir üniversiteyi bitirmiş ve 73 bin lira maaşla çalışmaya başlasın. 12 aylık maaşının 3 tanesi vergiye gidiyor. Ve yıl boyunca 9 maaşla geçinmek zorunda kalıyor.

Belediyelerimiz bugüne kadar iktidarın kapatma çabalarına rağmen hedefimiz bin kreşten 770'ini açmış durumda. İktidarımızda her mahalleye kreş açacağız. Zenginin çocuğunun el becerisi 3 yaşında başlarken yoksulun çocuğununki 7 yaşında başlamasın. O kreşler sayesinde kadınlar ister sosyal hayata ister istihdama katılacak. Kadını çocuğa bakıp evde kocasını bekleyen konuma sıkıştırmaktan kurtaracağız. İktidarımızda mümkün olan bütün köy okullarını açacağız, taşımalı eğitimi mümkün olduğunca kaldıracağız.

Mülakatı kaldıracağız liyakatı getireceğiz. Mülakatta 'reis' denilince ıspanak diyenin elendiği dombra söyleyenin seçildiği bu sisteme son vereceğiz.Ücretli öğretmenliğe son verip, MEB'den daha çok öğretmen istihdamının yapıldığı üç harfli marketler utancına son vereceğiz.

Sağlık sisteminin 3'te 1'i özel sektörün elindedir. OECD ülkelerinde bin kişiye 4 hekim 9 hemşire düşerken, Türkiye'de iki hekim üç hemşire düşmektedir. Bugün vatandaşlar randevu sırası bekliyorlar. MR için 1,5 - 2 ay süre veriliyor. Milleti sınıflara bölen ve bu sınıflara göre muamele eden AK Partinin kara düzeni budur.

Biz haftada iki miting yapıyoruz milletin derdini dinliyoruz. Kara düzende yeni doğan bebekler bile güvende değil. Sağlık çalışanlarının neredeyse tamamı şiddet tehdidi altındadır. Araştırmalara göre yüzde 65'i tükenmişlik sendromu yaşamaktadır. Son 5 yılda 11 bin 700 doktor ülkeyi terk etmiştir. Tabii ki o doktorların ailelerinin de sözünü söyleyeceği sandık gelecek, kimin gideceğine de karar verecekler. Tüm askeri hastanelerini yeniden açacağız. İlaca erişimi güvence altına alacağız. Performans sistemini kaldıracağız. Ortez, protezde en ucuzun bulunup iyisi için fiyat farkının aldındığı düzeni kaldıracağız. Paran kadar sağlık dönemini sonlandıracağız.

