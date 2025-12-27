Aile içi tartışma katliama döndü: Eşi ve çocuğunu tabancayla öldürdü

Aile içi tartışma katliama döndü: Eşi ve çocuğunu tabancayla öldürdü
Yayınlanma:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 65 yaşındaki bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşini ve oğlunu tabancayla vurarak katletti. Olaydan sonra kaçmaya çalışan zanlı, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Siverek’e bağlı kırsal Sislice Mahallesi’nde bugün akşam saatlerinde bir aile faciası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki R.S. ile eşi İ.S. (65) ve oğlu R.S. (29) arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine öfkesine hakim olamayan baba R.S., yanındaki tabancayla eşine ve oğluna kurşun yağdırdı.

ANNE VE OĞUL YOLDA CAN VERDİ

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edilen anne İ.S. ve oğlu R.S., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden anne ve oğlun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI BABA YAKALANDI

Olayın ardından suç aleti silahla birlikte kaçmaya çalışan katil zanlısı R.S., jandarma ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olayın çıkış nedenini belirlemek amacıyla çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

