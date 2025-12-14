Gazeteci Osman Çaklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Dün gece saatlerinde gözaltına alındığını duyuran Osman Çaklı, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Çaklı'nın başlangıçta "suçu ve suçluyu övme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alındığı belirtildi. Ancak emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk sürecinde Çaklı'ya "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması da yöneltildi. Savcılık sorgusunun ardından bu üçüncü suçlama kapsamında adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen Çaklı, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola imza verme şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Osman Çaklı gözaltına alındı

GÖZALTI GEREKÇESİ OLAN PAYLAŞIMLAR

Soruşturma dosyasında, Çaklı’nın Okmeydanı'ndaki bir hastaneye düzenlenen saldırı ve 2023 yılına ait bir sosyal medya paylaşımı delil olarak yer aldı.

Gazeteci Çaklı, Okmeydanı Şafak Hastanesi'nin kurşunlanması olayıyla ilgili paylaşımında, saldırıyı "Şapkalılar" adlı bir grubun üstlendiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Saldırıyı kimin ya da kimlerin gerçekleştirdiği soruşturma sonrasında ortaya çıkarılmalıdır. Fakat kendisine Şapkalılar adını veren bir grup çete, işçilerin yanında olduklarına dair pankart açıp poz vererek saldırı üstlendi."

Dosyada yer alan "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasına ise Çaklı'nın 2023 yılında X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı şu paylaşım gerekçe gösterildi:

"Erdoğan, Babala Tv'ye katılsaydı ve Kılıçdaroğlu'na sorulan sertlikte bir soru havuzuyla karşılaşsaydı kuvvetle muhtemel programa katılan 750 kişi gözaltına alınırdı."

"HABER KAMU İHBARI NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Osman Çaklı ifadesinde, hastane saldırısına ilişkin paylaşımının gazetecilik faaliyeti olduğunu vurguladı. Suçu veya suçluyu övmek gibi bir kastının bulunmadığını belirten Çaklı, söz konusu bilgilerin açık kaynaklarda zaten yer aldığını, paylaşımının bir haber ve "kamu ihbarı" niteliği taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasına konu olan 2023 tarihli paylaşımı için ise Çaklı, yazdıklarının suç teşkil ettiğini düşünmediğini belirterek suçlamaları reddetti.