Gazeteci Osman Çaklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gazeteci Osman Çaklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Yayınlanma:
Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan gazeteci Osman Çaklı, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün gece saatlerinde gözaltına alındığını duyuran Osman Çaklı, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.
Çaklı'nın başlangıçta "suçu ve suçluyu övme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alındığı belirtildi. Ancak emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk sürecinde Çaklı'ya "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması da yöneltildi. Savcılık sorgusunun ardından bu üçüncü suçlama kapsamında adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen Çaklı, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola imza verme şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Osman Çaklı gözaltına alındıGazeteci Osman Çaklı gözaltına alındı

GÖZALTI GEREKÇESİ OLAN PAYLAŞIMLAR

Soruşturma dosyasında, Çaklı’nın Okmeydanı'ndaki bir hastaneye düzenlenen saldırı ve 2023 yılına ait bir sosyal medya paylaşımı delil olarak yer aldı.

Gazeteci Çaklı, Okmeydanı Şafak Hastanesi'nin kurşunlanması olayıyla ilgili paylaşımında, saldırıyı "Şapkalılar" adlı bir grubun üstlendiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Saldırıyı kimin ya da kimlerin gerçekleştirdiği soruşturma sonrasında ortaya çıkarılmalıdır. Fakat kendisine Şapkalılar adını veren bir grup çete, işçilerin yanında olduklarına dair pankart açıp poz vererek saldırı üstlendi."

Dosyada yer alan "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasına ise Çaklı'nın 2023 yılında X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı şu paylaşım gerekçe gösterildi:

"Erdoğan, Babala Tv'ye katılsaydı ve Kılıçdaroğlu'na sorulan sertlikte bir soru havuzuyla karşılaşsaydı kuvvetle muhtemel programa katılan 750 kişi gözaltına alınırdı."

"HABER KAMU İHBARI NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Osman Çaklı ifadesinde, hastane saldırısına ilişkin paylaşımının gazetecilik faaliyeti olduğunu vurguladı. Suçu veya suçluyu övmek gibi bir kastının bulunmadığını belirten Çaklı, söz konusu bilgilerin açık kaynaklarda zaten yer aldığını, paylaşımının bir haber ve "kamu ihbarı" niteliği taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasına konu olan 2023 tarihli paylaşımı için ise Çaklı, yazdıklarının suç teşkil ettiğini düşünmediğini belirterek suçlamaları reddetti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
Türkiye
Zonguldak’ta motosiklet kazası kamerada: 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Zonguldak’ta motosiklet kazası kamerada: 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
İki kardeşin acı sonucu: Aynı kazada öldüler
İki kardeşin acı sonucu: Aynı kazada öldüler
Antalya’da feci kaza: 2 kişi can verdi
Antalya’da feci kaza: 2 kişi can verdi