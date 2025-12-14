Erdoğan 'giderlerse gitsinler' demişti! Sağlık Bakanı 2025'te kaç doktorun gittiğini açıkladı

Son yıllarda, ağır çalışma koşulları ve sağlıkta şiddet gibi sebeplerle birçok doktorun kamudan istifa ettiği, pek çok doktorun ise yurtdışında çalışmak amacıyla belge topladığı biliniyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında ağır çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen doktorlara "Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz merak etmeyin Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Bunlarla yola devam ederiz" ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra, yurtdışına giden doktorların sayılarının artmasıyla gelen tepkilerin ardından ise, “Sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum” ifadelerinin kullanıldığı kamu spotu yayınlamıştı.

Diş hekimini katledip annesine fotoğraf atmıştı: Olay yerinde keşif yapılacak

KAÇ HEKİMİN YURTDIŞINA GİTTİĞİNİ AÇIKLADI!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri sırasında yaptığı sunumda, 2025 yılında yurt dışına giden doktor sayısını açıkladı. Memişoğlu, 2025 yılında toplam 234 bin hekimden 412’sinin yurtdışına gittiğini ifade ederek “Hekimlerimizin iyi hal belgesi alıyor olmaları, yurt dışına gittikleri anlamına gelmez. Resmi kayıtlara göre; toplam 234 bin hekimimizden, 2025 yılında yurt dışına gidenlerin sayısı sadece 412 olmuştur. Buna karşılık, önceki yıllarda yurt dışına giden hekimlerimizden 249’u bu yıl içinde ülkemize dönerek tekrar sağlık sistemimize katılmıştır.” ifadelerini kullandı.

“Son 23 yılda mevcut hastanelerimizin yüzde 80’ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Bugün 6 bin 308 kara ambulansı ve 3 bin 574 acil yardım istasyonuyla vatandaşlarımıza hızlı ve etkin hizmet veriyoruz.” diyen Memişoğlu, “Bu yıl sonuna kadar, toplam 856 yeni ambulansımızı envanterimize katmış olacağız” sözlerini sarf etti

“BUNA DAİR TEDBİR ALMANIZI MİLLET ADINA TALEP EDİYORUZ”

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise, Memişoğlu'nun "Hekimlerimizin iyi hâl belgesi alıyor olmaları, yurt dışına gittikleri anlamına gelmez. Resmi kayıtlara göre; toplam 234 bin hekimimizden, 2025 yılında yurt dışına gidenlerin sayısı sadece 412 oldu" ifadelerine tepki gösterdi ve 12 bin 500 hekimin iyi hal belgesi aldığına ilişkin sözlerini hatırlattı.

Kaya, "Herhalde siz de şunu kabul edersiniz ki bu bir memnuniyetsizlik ve aynı zamanda gitmeye dair bir niyet beyanıdır. 12 bin 500 doktorun bu belgeyi almış olmasını küçümsememenizi ve buna dair tedbir almanızı millet adına talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.