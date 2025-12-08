Kamyonetle çarpışan 17 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Batuhan Çakmak (17), hayatını kaybetti. Kaza haberi üzerine olay yerine gelen genç sürücünün ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldüOtomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE METRELERCE SAVRULTU

Batuhan Çakmak idaresindeki 07 BIF 239 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden Muzaffer C. Yönetimindeki 03 ADF 699 plakalı damperli kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletinden fırlayan ve metrelerce savrulan Çakmak, başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yerde hareketsiz yatan Batuhan Çakmak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kamyonet sürücüsü Muzaffer C. ise polis merkezine götürüldü.

YAKINLARI OLAY YERİNDE FENALAŞTI

Kaza nedeniyle bulvarın bir şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Motosiklet çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Çakmak’ın cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Kaza haberi üzerine olay yerine gelen Batuhan’ın anne ve babası sinir krizi geçirdi. Ekipler, fenalaşan aile bireylerini sakinleştirip, ekip aracına bindirdi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Türkiye
Bursa’da kaybolan zihinsel engelli çocuktan sevindiren haber
Bursa’da kaybolan zihinsel engelli çocuktan sevindiren haber
Otelin restoran kısmında yangın paniği!
Otelin restoran kısmında yangın paniği!
Mersin’de kaza yapan aracın sürücüsü viyadükten aşağı uçtu: Yaşamını yitirdi
Mersin’de kaza yapan aracın sürücüsü viyadükten aşağı uçtu: Yaşamını yitirdi