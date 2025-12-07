İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Deprem uzmanlarının olası büyük İstanbul depreminin merkez üssü olarak gösterdiği Adalar Fayı’na dair değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgedeki fay hattının 'fiziksel' olarak mevcut olduğunu ancak bunun büyük bir depremi tetikleyecek stres bulunmadığını söyledi.

Son günlerde İstanbul Silivri ve Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen depremler, Türkiye’yi yeniden deprem gerçeğiyle yüzleştirirken; artçı sarsıntılar ise özellikle Marmara’da beklenen büyük depreme dair endişeleri daha da derinleştirdi.

Deprem uzmanları İstanbul’da beklenen büyük deprem konusunda ikiye ayrılırken, Silivri ve Sındırgı depremlerini önceden doğru tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, artan endişelerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sözcü'nün haberine göre; Üşümezsoy, Adalar Fayı’nda büyük bir depremi tetikleyecek seviyede stres birikimi bulunmadığını vurguladı. Üşümezsoy şunları ifade etti:

Yalova–Çınarcık– Esenköy hattında 6.5 büyüklüğünde deprem üretme kapasitesi var ancak enerji birikimi yok. 1894 depremi bu bölgedeki enerjiyi tüketti.

"BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ GERÇEKÇİ DEĞİL"

Marmara’daki gerçek risk Silivri–Büyükçekmece arasındaki aktif faydı, ancak bu segment de son yıllarda kırıldı. Kırılan fay yeniden kırılmaz. Marmara’da büyük deprem riski oluşturan hat kalmadı. O nedenle büyük deprem beklentisi gerçekçi değil. İstanbul’un geri kalanı için büyük deprem beklentisi yok.

Büyükçekmece–Avcılar–Yeşilköy hattına uzandığı iddia edilen fay da “ölü fay”.

Marmara’da büyük deprem riski olan tek küçük segment Silivri–Büyükçekmece arasındaki faydı ve o da kırıldı.

