Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 7’ncisi organize edilen Kitap Fuarı’na katılan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, deprem konusunda Türkiye ve Japonya’yı karşılaştırdı.

Türkiye’de 6, Japonya’da 4 deprem levhasının olduğuna dikkat çeken Moriwaki, Türkiye’nin çok karışık bir ülke olduğunu vurguladı.

Moriwaki, “Türkiye’de Anadolu levhası, güney taraftan Afrika, Arap, Ege, Karadeniz, Avrasya levhası var. Avrasya levhası çok daha büyük. Batıda Türkiye, ortada Hindistan var. Çin ve doğu bölümünde Japonya var. Japonya’nın 4 levhası, Türkiye’nin 6 tane levhası var. Dünyada bu kadar karışık bir ülke yok. Onun için deprem ülkesinde yaşıyoruz. Bunu kabul etmek lazım” dedi.

"MERDİVENDEN KAÇMAK LAZIM"

Moriwaki, konuşmasının devamında deprem esnasında dikkat edilmesi gerek noktalara değindi.

Deprem sırasında merdivenlerden uzak durulması gerektiğini belirten Moriwaki, “Bazen depremde sadece merdiven çöküyor ya da merdivenden çökme başlıyor. 2020’de İzmir’de deprem olduğunda merdivenden başlayan ve sadece merdivenin çöktüğü bina var. Hatay ve Maraş’taki depremde en fazla zarar gören merdivendi. Onun için merdivenden kaçmak lazım. Yaşam üçgeni daha iyi diye söyleyebilirim” diye konuştu.

"TUZ VE STREÇ FİLM ÇOK ÖNEMLİ"

Depremden önceki hazırlıklara da vurgu yapan Moriwaki, özellikle tuz ve streç filmin önemine değindi.

Deprem çantasında su, metal düdük ve çikolata ya da bal bulundurmanın önemli olduğunun altını çizen Moriwaki, çantada tuz ve streç film bulundurulmasını tavsiye etti.

Moriwaki, şunları söyledi:

“Tuzun yaşam üçgeninde ne işi var diye galiba siz ilk defa duydunuz. Su varsa 1 ay yaşayabilirsiniz. Ama iki hafta geçince güç kaybı oluyor diye söylüyorum. Neden güç kaybı oluyor? İnsan için tuz önemli. Tuzsuz bu güç kaybı oluyor. Onun için tuzu arada 2-3 günde bir dilinize koyacaksınız. Streç film çok faydalı. Deprem çantasının içinde olursa çok iyi olur. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kar vardı, soğuktu. Pijamalı dışarıya çıktı insanlar. Çantanın içinde streç film varsa montu yoksa da pijamanın üstüne sardınız mı o zaman ısı kendini dışarı atmıyor. Kalın bir manto gibi sıcak tutuyor.”

EĞİTİMLER ANA OKULDAN BAŞLIYOR

Türkiye’de deprem konusunda eğitimlerin senede 1 ya da 2 kez tatbikat olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Moriwaki, “Çocuklar için tatbikat yapıyorsunuz. Senede bir ya da 2 kere. Tatbikat düdük ya da anonsla başlıyor. Senede bir kere yapıldığı için çocuklar ne yapacağını unutuyor. Japonya’da senede bir, iki kere değil okulda ayda bir kere, mahallede bir kere. Yani ayda 2-3 kere eğitim yapılıyor. Yani tatbikat için düdük ya da anons yapılınca çocuk ne yapacağını hatırlıyor. Japonya’da eğitimler ana okulda oyun olarak başlıyor” ifadelerini kullandı.