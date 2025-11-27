Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Konya'da katıldığı bir konferansta, Balıkesir'de yaşanan depremleri değerlendirdi. Sındırgı'da büyük bir deprem beklenmediğini belirten Moriwaki, Türkiye'deki deprem konusunda en riskli ve az riskli illeri sıraladı.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Konya'da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen konferansa katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin deprem kaynaklı can kayıplarında dünyada üçüncü olduğunu belirten Moriwaki, tedbirli olunması gerektiğini söyledi.

Japonya'da mimar ve inşaat mühendisinin jeoloji, jeofizik, sismoloji alanında eğitim almak zorunda olduğunu ifade eden Moriwaki, "Türkiye ve Japonya, deprem konusunda benzer özelliklere sahip. Japonya'da 4, Türkiye'de 6 deprem levhası var. Türkiye daha karışık. Deprem gerçeğini kabul etmek lazım. Hazır olmak gerekiyor. Endonezya'dan başlayan Kuzey Anadolu fay hattı, dünyadaki büyük fay hatlarından birisi" dedi.

"TÜRKİYE'DE EN RAHAT İLLER KARADENİZ BÖLGESİ"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem fırtınasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Moriwaki, Türkiye'deki riskli ve az riskli il ve bölgeleri sıraladı.

Balıkesir'de büyük bir deprem beklemediğini belirten Moriwaki, "Ege Bölgesi'nde çok fazla fay hattı bulunuyor ve riskli. Bandırma, Bursa'da risk var. Türkiye'de en rahat il, Kırklareli. Samsun hariç Karadeniz Bölgesi. Konya, Niğde, Karaman diye sıralayabiliriz. Konya'da depremler oldu ancak küçük. Burada büyük deprem beklenmiyor" diye konuştu.

"CAN KAYIPLARINDA TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA"

Depremden kaynaklı can kayıplarında Türkiye'nin dünyada üçüncü sırada olduğunu vurgulayan Moriwaki, "Utanmak, bunu düzeltmek lazım. Bunun için 35 yıldır Türkiye'deyim. 2001'de Yapı Denetimi Kanunu yürürlüğe girdi. İlk etapta 19 pilot il belirlendi. Birinci derece deprem bölgesi olduğu halde, bugüne kadar yapı denetimi yapılmayan iller var. Türkiye'deki 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 50'si kaçak" değerlendirmesinde bulundu.

