9 aydır hazırlık yapılıyordu apar topar iptal edildi! Nedeni ortaya çıktı

9 aydır hazırlık yapılıyordu apar topar iptal edildi! Nedeni ortaya çıktı
Yayınlanma:
İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD, 14 Şubat 2025’te duyurduğu ve Marmara Bölgesi genelinde 26 Kasım’da yapılması planlanan geniş kapsamlı deprem tatbikatını iptal etmişti. Bu kararın ardından kamu zararı olup olmadığı tartışma konusu oldu. AFAD konuyla ilgili açıklama yaparak kamu zararı olmadığını belirtirken tatbikatın plansızlık nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 14 Şubat 2025'te yaptığı duyuru ile 26 Kasım'da Marmara Bölgesi genelinde 'Ulusal Afet Tatbikatı' başlığıyla geniş kapsamlı bir deprem tatbikatı yapılacağını duyurmuştu.

Yaklaşık 9 aydır hazırlıkları süren tatbikat hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edildi.

9 aydır hazırlık yapılıyordu apar topar iptal edildi! Milyonlarca lira boşa mı gitti?9 aydır hazırlık yapılıyordu apar topar iptal edildi! Milyonlarca lira boşa mı gitti?

Konunun sosyal medyada tartışılmasının ardından AFAD'dan bir açıklama geldi. AFAD, Marmara Bölgesi’nde yapılması planlanan 'Ulusal Afet Tatbikatı'nın, paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu, ileri bir tarihte yapılması kararlaştırıldığını açıkladı. Tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmediği duyuruldu.

afad-tatbikat.jpeg

NEDENİ PLANSIZLIKMIŞ

Halktv.com.tr'nin AFAD kaynaklarından edindiği bilgiye göre tatbikatın iptal edilmesinin nedeni İstanbul AFAD'dan kaynaklı olduğu öğrenildi. AFAD İstanbul'un 17-20 Kasım'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (BM INSARAG) tatbikat ve sertifika sınavına yoğunlaştığı ve bu durumdan kaynaklı bir plansızlık ortaya çıktığı belirtildi. BM INSARAG sınavına hazırlanan İstanbul İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nün tatbikat için gerekli enkazları hazırlayamadığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Türkiye
8,5 milyarlık vurgun! Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonu: 17 şüpheli yakalandı
8,5 milyarlık vurgun! Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonu: 17 şüpheli yakalandı
Son Dakika | Gümüşhane Üniversitesi’nde memur silahla rehin alındı
Son Dakika | Gümüşhane Üniversitesi’nde memur silahla rehin alındı
Karamanoğulları Beyliği'ni araştırırken 148 adet sikke buldu
Karamanoğulları Beyliği'ni araştırırken 148 adet sikke buldu