9 aydır hazırlık yapılıyordu apar topar iptal edildi! Milyonlarca lira boşa mı gitti?

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 14 Şubat 2025'te yaptığı duyuru ile 26 Kasım'da Marmara Bölgesi genelinde tarihi bir deprem tatbikatı yapılacağını açıklanmıştı.

Yaklaşık 9 aydır hazırlıkları süren ve çalışmalar kapsamında milyonlarca lira harcanıldığı belirtilen tatbikat, herhangi bir gerekçe sunulmadan iptal edildi.

7 ŞİDDETLİ DEPREM İÇİN TATBİKAT YAPILACAKTI

OdaTV'de yer alan habere göre, İstanbul'da Adalar merkezli, 7 şiddetinde bir deprem senaryosunu içeren ve 26 Kasım Çarşamba günü uygulanması planlanan tatbikatın ani iptali dikkatinin nedenini ise kimse bilmiyor.

Kadınlardan oluşun arama kurtarma ekipleri tatbikata başladı

AÇIKLAMA YAPILMADI

19 Kasım sabahı gerekli kurumlara iletilen bilgilendirme notunda, 26 Kasım'da yapılması planlanan tatbikatın uygulanmayacağı aktarıldı. Tatbikatın büyüklüğü ve hazırlık yoğunluğu dikkate alındığında, iptal kararının zamanlaması merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Tatbikatın iptaliyle birlikte, aylardır süren hazırlıkların mali boyutu da tartışmalara neden oldu. Önceki yıllardaki benzer tatbikatların maliyetleri esas alınarak yapılan hesaplamalar doğrultusunda iptal edilen tatbikat için kayda değer bir bütçe ayrıldığı ifade ediliyor.