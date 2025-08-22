Kadınlardan oluşun arama kurtarma ekipleri tatbikata başladı

Kadınlardan oluşun arama kurtarma ekipleri tatbikata başladı
Kahramanmaraş'ta tamamı kadınlardan oluşan Bacıyan Arama Kurtarma ekibi, afet ve acil durumlara karşı hazırlık amacıyla deprem arama kurtarma eğitimi ve tatbikatı yaptı.

Kahramanmaraş’ta tamamı kadınlardan oluşan Bacıyan Arama Kurtarma ekibi, afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirdi. AFAD İl Müdürlüğü eğitim sahasında düzenlenen çalışmaya 43 gönüllü kadın katıldı.

Gerçekçi senaryolarla yapılan tatbikatta, enkaza müdahale, kurtarma malzemelerinin kullanımı ve kriz yönetimi gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi. Dernek Başkanı Ahmet Ali Kaba, "Özellikle gece tatbikatları yapıyoruz. Çünkü afetler çoğunlukla geceleri meydana geliyor. AFAD'la koordineli çalışıyoruz. Allah bir daha böyle afet göstermesin ama olursa biz hazırız." dedi.

Tatbikata katılan gönüllülerden Betül Tusat da kadınların arama kurtarma çalışmalarında önemli bir rol üstlendiğini anlattı.

Tusat, her tatbikatta enkazda gerçekten bir yakınları varmış gibi çalıştıklarını söyleyerek, "Kadınların gücünü burada gösteriyoruz. Sadece evde ya da iş yerinde değil, enkazda da mücadele edebileceğimizi kanıtlıyoruz." diye konuştu.

Gönüllü kadınlar, 6 Şubat 2023 depremlerinde kaybettikleri yakınlarının anısını yaşatmak ve topluma vefa göstermek amacıyla ekipte yer aldıklarını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

