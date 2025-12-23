Arabasına binmek için çorap zorunlu ayakkabı yasak

Yayınlanma:
Türkiye'nin Sakarya şehrinde yaşayan ve otomobil tutkunu olan Osman Çaylan, çocukluk hayalini gerçekleştirerek dokuz yıl önce satın aldığı "Anadol" marka arabasına çok düşkün.

Adapazarı ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Çaylan, çocukluk yıllarında arkadaşının babasına ait kırmızı bir araba sayesinde "Anadol" marka arabalara ilgi duymaya başladı.

image-3.webp

On yıl önce İzmir'deki arkadaşı için 1972 model bir "Anadol" satın aldı.

image-1.webp

Arkadaşı arabayı tamir edemeyince yaklaşık bir yıl sonra Çaylan'a sattı.

image-4.webp

Parça aramak için bir yıl, aracı restore etmek için ise yaklaşık bir buçuk yıl harcadı ve bu süreç 2017'de tamamlandı.

image-2.webp

"Binnaz" adını verdiği arabasıyla anılarını canlı tutan adam, kimsenin ayakkabıyla araca binmesine izin vermiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

