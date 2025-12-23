Arabasına binmek için çorap zorunlu ayakkabı yasak

Adapazarı ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Çaylan, çocukluk yıllarında arkadaşının babasına ait kırmızı bir araba sayesinde "Anadol" marka arabalara ilgi duymaya başladı.

On yıl önce İzmir'deki arkadaşı için 1972 model bir "Anadol" satın aldı.

Arkadaşı arabayı tamir edemeyince yaklaşık bir yıl sonra Çaylan'a sattı.

Parça aramak için bir yıl, aracı restore etmek için ise yaklaşık bir buçuk yıl harcadı ve bu süreç 2017'de tamamlandı.

"Binnaz" adını verdiği arabasıyla anılarını canlı tutan adam, kimsenin ayakkabıyla araca binmesine izin vermiyor.