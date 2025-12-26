Mobilya mağazasında yangın: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

Mobilya mağazasında yangın: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi
Yayınlanma:
Balıkesir’in Marmara Adası’nda 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki mobilya mağazasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen bina sakinleri hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir’in Marmara Adası’nda, 5 katlı bir apartmanın alt katında bulunan mobilya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen çok sayıda bina sakini hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında merkez Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmanın zemin katındaki mobilya mağazasında bulunan elektrik panosundan yayılan dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda can kaybı yaşanmadı. Dumandan etkilenen bina sakinleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman İlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluşurken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

