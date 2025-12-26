Mobilya mağazasında yangın: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

Balıkesir’in Marmara Adası’nda 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki mobilya mağazasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen bina sakinleri hastaneye kaldırıldı.