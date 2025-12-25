Kırmızı ışıkta geçip herkesin canına kast etti

Büyükçekmece’de sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığı hafif ticari araç, karşı yönde yeşil ışıkta ilerleyen otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savruldu.

Kaza, saat 15.40 sıralarında Celaliye Mahallesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç, yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden otomobile çarptı. Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, kazaya karışan araçlarda hasar oluştu.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, başka bir sürücünün araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı ışıkta durmayan aracın karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı anlar net şekilde yer aldı.