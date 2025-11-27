Japon deprem uzmanından korkutan Türkiye uyarısı: 10 milyon yapıda alarm!

Japon deprem uzmanından korkutan Türkiye uyarısı: 10 milyon yapıda alarm!
Yayınlanma:
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki deprem tehlikesine karşı dikkat çeken açıklamalarda bulundu: "35 yıldır Türkiye'deyim. 2001'de Yapı Denetimi Kanunu yürürlüğe girdi. İlk etapta 19 pilot il belirlendi. Birinci derece deprem bölgesi olduğu halde, bugüne kadar yapı denetimi yapılmayan iller var. Türkiye'deki 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 50'si kaçak" dedi.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği etkinlikte konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’nin deprem kaynaklı can kayıplarında dünyada üçüncü sırada yer aldığını belirterek hazırlığın hayati önem taşıdığını söyledi.

Moriwaki, Japonya’da mimar ve inşaat mühendislerinin eğitim sürecinde jeoloji, jeofizik ve sismoloji derslerini zorunlu olarak aldığını hatırlatarak, “Türkiye ile Japonya deprem açısından benzer özelliklere sahip. Ancak Türkiye’de altı, Japonya’da ise dört levha bulunuyor. Bu nedenle Türkiye’nin yapısı daha karmaşık” dedi.

Deprem gerçeğiyle yüzleşilmesi gerektiğini vurgulayan Moriwaki, toplumun her kesiminin hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Endonezya’dan başlayıp Türkiye’yi kat eden Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın dünyanın en kritik fay sistemlerinden biri olduğunu söyledi.

"YAPI STOKUNUN YARISI KAÇAK"

Moriwaki, "Ege Bölgesi'nde çok fazla fay hattı bulunuyor ve riskli. Balıkesir'de büyük bir deprem beklemiyorum. Bandırma, Bursa'da risk var. Türkiye'de en rahat il, Kırklareli. Samsun hariç Karadeniz Bölgesi. Konya, Niğde, Karaman diye sıralayabiliriz. Konya'da depremler oldu ancak küçük. Burada büyük deprem beklenmiyor. Türkiye'nin mimarı olarak ve üzülerek söylüyorum; can kayıplarında Türkiye dünyada üçüncü sırada. Utanmak, bunu düzeltmek lazım. Bunun için 35 yıldır Türkiye'deyim. 2001'de Yapı Denetimi Kanunu yürürlüğe girdi. İlk etapta 19 pilot il belirlendi. Birinci derece deprem bölgesi olduğu halde, bugüne kadar yapı denetimi yapılmayan iller var. Türkiye'deki 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 50'si kaçak" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

