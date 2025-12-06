Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 yendiği maçtaki hakem kararlarını değerlendiren Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, çarpıcı ifadeler kullandı.
Çulcu, hakemleri eleştirirken şu yorumları yaptı:
- Mehmet Türkmen'in yer alma, oyunu okuma ve ikili eşleşme mücadelelerini çözme sorunu devam ediyor.
- Barış-Zeki eşleşmesinde Zeki'nin futbol dışı rakibi durdurmalarında mutlak sarı çıkmalıydı ama göstermedi.
Galatasaray maçı sonrası olay talep: Sadettin Saran dayanamadı
- Tomasson ile Musaba'nın, Sanchez'e yaptığı faullerde sarılar çıkmadı. Yine Ndiaye'nin, Sanchez'in ayağına basması da kırmızı kart olmalıydı.
- Faullerde hatalı yorumları ve daha önce yönettiği Fenerbahçe-Kocaeli maçında olduğu gibi cebindeki kartları düşürme savrukluğu devam etti.
"SAĞ KOLU BEDENDEN AÇIK GENİŞLİYOR"
- 66'da Kazımcan'ın ayağına Makoumbou basıyor, pozisyon G.Saray lehine penaltıydı. Hakem 'devam' dedi, VAR'ı dinledi ama VAR buna karışmaz.
- 90+7'de Samsunspor penaltı bekledi. Kazımcan'ın sağ kolu bedenden açık genişliyor, topun geçişine engel oluyor, penaltı. Hakem görüyor ama veremedi. Yine VAR'a yaslandı, beklediği destek gelmedi.
- Türkmen yerli yabancı mentörler ile gelişimini hızlandırmalı.