Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi

Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 yendiği maçtaki hakem kararlarını değerlendiren Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, çarpıcı ifadeler kullandı.

Çulcu, hakemleri eleştirirken şu yorumları yaptı:

- Mehmet Türkmen'in yer alma, oyunu okuma ve ikili eşleşme mücadelelerini çözme sorunu devam ediyor.

- Barış-Zeki eşleşmesinde Zeki'nin futbol dışı rakibi durdurmalarında mutlak sarı çıkmalıydı ama göstermedi.

- Tomasson ile Musaba'nın, Sanchez'e yaptığı faullerde sarılar çıkmadı. Yine Ndiaye'nin, Sanchez'in ayağına basması da kırmızı kart olmalıydı.

- Faullerde hatalı yorumları ve daha önce yönettiği Fenerbahçe-Kocaeli maçında olduğu gibi cebindeki kartları düşürme savrukluğu devam etti.

"SAĞ KOLU BEDENDEN AÇIK GENİŞLİYOR"

- 66'da Kazımcan'ın ayağına Makoumbou basıyor, pozisyon G.Saray lehine penaltıydı. Hakem 'devam' dedi, VAR'ı dinledi ama VAR buna karışmaz.

- 90+7'de Samsunspor penaltı bekledi. Kazımcan'ın sağ kolu bedenden açık genişliyor, topun geçişine engel oluyor, penaltı. Hakem görüyor ama veremedi. Yine VAR'a yaslandı, beklediği destek gelmedi.

- Türkmen yerli yabancı mentörler ile gelişimini hızlandırmalı.