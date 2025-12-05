Galatasaray maçı sonrası olay talep: Sadettin Saran dayanamadı

Samsunspor'u konuk eden Galatasaray, 3-2 galip geldi. Konuk ekibin son anlardaki penaltı beklentisi ise sonuçsuz kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, söz konusu pozisyon için TFF'den toplantı talep etti.

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor’u 3-2’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

SAMSUNSPOR PENALTI BEKLEDİ

Maçın son anlarında Samsunspor, penaltı beklerken VAR incelemesinin ardından bu talep reddedildi.

SADETTİN SARAN’DAN TOPLANTI TALEBİ

Galatasaray – Samsunspor maçının hemen ardından harekete geçen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın acilen TFF’den toplantı talep ettiği belirtildi.

Osimhen Galatasaray'ın kaderini değiştirdi: Samsunspor ürkekliğin bedelini ödediOsimhen Galatasaray'ın kaderini değiştirdi: Samsunspor ürkekliğin bedelini ödedi

Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Bugün oynanan Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir.

Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hakem tartışmalarının içine girmemeyi, odağımızı sahaya ve oyuna vermeyi özellikle tercih ettik. Ancak bu tercihimiz, açık hataların görmezden gelinmesini kabullendiğimiz anlamına gelmez.

Hakemlerin ve VAR’ın standardının, ligin kaderini doğrudan etkileyen bu denli belirleyici anlarda dahi sağlanamaması; sadece bir kulübün değil, Türk futbolunun tamamının problemidir.

Bizim tek beklentimiz, herkes için adil, şeffaf ve eşit uygulanan bir yönetim anlayışıdır.

Fenerbahçe, hiç kimsenin lehine ayrıcalık istemez; ama kimsenin de aleyhine oluşabilecek bir düzenin parçası olmayı kabul etmez.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve ilgili kurullarının bu konuda acil bir açıklama yapması, yaşanan pozisyonun gerekçesini kamuoyuna şeffaf biçimde sunması Türk futbolu adına zorunluluktur.

Fenerbahçe Spor Kulübü, rekabetin saha içinde kazanıldığı bir lig için gereken her adımın takipçisi olacaktır.

