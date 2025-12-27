Beşiktaş'ın borcu 3 ayda 5 milyar lira arttı

Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısında borcu açıklandı. Borcun 3 ayda 5 milyar lira arttığı görüldü.

Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, divan kurulu başkanı olarak kendilerinin ilk toplantısı olduğunu belirteerek, "İlk defa bu kadar çok adaylı ve uzun süren bir seçim dönemimiz oldu. Bu süreçte bel altından vurulan mesnetsiz iftiralarla karşılaştık. Hem ekibim hem ben, ne bugün ne yarın bu duruma girmedik, girmeyeceğiz de. Divan başkanlığı düşüncesine girdiğimizde beni motive eden unsurlar camianın bölünmüşlüğü, alışılmamış seçim süreçleri benim bu konular karşısında neler yapabileceğimdi. Beşiktaş için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

BORÇ 22 MİLYARI AŞTI

Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olduğunu kaydetti.

Beşiktaş Kulübünün 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla borcu, 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 lira olarak açıklanmıştı.