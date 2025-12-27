Yılın en fazla kazanan futbolcusu belli oldu: En yakın rakibini ikiye katladı

2025 yılında dünyanın en çok para kazanan futbolcusu belli oldu. Forbes'un listesine göre İspanya'dan 4, Suudi Arabistan'dan 3, İngiltere'den 2 ve ABD'den bir isim, 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu arasına girdi.

İLK SIRADA RONALDO VAR

Listenin ilk sırasında Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo yer aldı. Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen 40 yaşındaki Ronaldo, en yakın rakibi Messi'yi ikiye katladı.

Kendi markası CR7'yi büyütmeye devam eden 40 yaşındaki Ronaldo, tüm sosyal medya platformlarında bir milyar takipçiyi aştı.

FIFA’dan Ronaldo’ya Dünya Kupası çifte standardı

Otel ve giyim alanındaki girişimleriyle saha dışı geliri senelik 50 milyon dolara çıkan Ronaldo, Al Nassr'dan ise bir yıllığına 230 milyon dolar kazandı.

MESSİ İKİNCİ SIRADA

ABD'nin Inter Miami takımında forka giyen Arjantinli yıldız Messi, 2025 yılındaki 130 milyon dolarlık geliriyle listenin ikinci sırasına yerleşti.

Farklı markalarla yaptığı ortaklıklar sayesinde 70 milyon dolar kazanan Messi, saha dışı gelirde lider konumda bulunuyor. Instagram'da 500 milyonu aşkın takipçisi ve kendi şirketleri bulunan 38 yaşındaki Messi, forma giydiği ABD ekibi Inter Miami'den ise yıllık 60 milyon dolar maaş aldı.

DÜNYANIN EN FAZLA KAZANAN 10 FUTBOLCUSU

Futbolcu Takım Kazanç (milyon dolar)

1 Cristiano Ronaldo Al Nassr 280

2 Lionel Messi Inter Miami 130

3 Karim Benzema Al Ittihad 104

4 Kylian Mbappe Real Madrid 95

5 Erling Haaland Manchester City 80

6 Vinicius Junior Real Madrid 60

7 Muhammed Salah Liverpool 55

8 Sadio Mane Al Nassr 54

9 Jude Bellingham Real Madrid 44

10 Lamine Yamal Barcelona 43