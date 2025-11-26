FIFA’dan Ronaldo’ya Dünya Kupası çifte standardı

FIFA’dan Ronaldo’ya Dünya Kupası çifte standardı
Yayınlanma:
Cristiano Ronaldo'ya, İrlanda maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza verildi. Cezanın 1 maçı Portekiz'in son grup maçında oynamamasına sayıldı, 2 maçı ise 1 yıl ertelendi. Bu sayede Ronaldo Dünya Kupası’nda forma giyebilecek. Öte yandan FIFA, bu ay açıkladığı diğer kararlarında böyle bir uygulamaya gitmedi.

FIFA Disiplin Kurulu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda oynanan İrlanda Cumhuriyeti maçında kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo hakkında kararını açıkladı. Portekizli yıldız oyuncuya toplam 3 maç ceza verildi. Ancak cezanın 2 maçı ertelendi.

1 MAÇ HEMEN, 2 MAÇ ERTELENDİ

Yapılan açıklamada, Ronaldo'nun cezasının 1 maçlık bölümünü grubun son maçı olan Ermenistan karşılaşmasında çektiği belirtildi. Cezanın kalan 2 maçlık kısmının ise bir yıl süreyle ertelendiği ifade edildi.

Fransa fark attı Ronaldo ilk kez kırmızı kart gördü: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sonuçlarıFransa fark attı Ronaldo ilk kez kırmızı kart gördü: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sonuçları

FIFA’DAN ÇİFTE STANDART

FIFA tarafından kararı bu ay verilen diğer 2 vakada ise Dünya Kupası elemelerinde kırmızı kart görüp yine 3 maç ceza alan Ermenistan ve Burundi oyuncuları hakkında herhangi bir erteleme kararı verilmedi.

Cristiano Ronaldo futbolu ne zaman bırakacağını açıkladıCristiano Ronaldo futbolu ne zaman bırakacağını açıkladı

KOŞULLU ERTELEME

FIFA, kararın koşullu olduğunu vurgulayarak, "Cristiano Ronaldo, deneme süresi içerisinde benzer nitelikte ve ağırlıkta bir ihlal daha gerçekleştirirse, disiplin kararında belirtilen ceza otomatik olarak iptal edilir ve kalan iki maç, Portekiz temsilcisinin bir sonraki resmi maçında derhal tamamlanır. Bu durum, yeni ihlal nedeniyle uygulanacak ek yaptırımları engellemez getirmez" ifadelerine yer verdi.

ronaldo-kiyak.jpg

DİRSEK ATTI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ronaldo, Portekiz'in 2-0 yenildiği İrlanda maçında, İrlandalı stoper Dara O'Shea'nın sırtına dirsek atması sonucu kırmızı kart görmüştü. FIFA’nın bu kararına göre Portekiz’in Ermenistan’ı 9 golle geçtiği maçta oynamayan Ronaldo 2026 Dünya Kupası’nda maç kaçırmayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Spor
Okan Buruk: Büyük hata
Okan Buruk: Büyük hata
İlkay Gündoğan'dan maç biter bitmez Fenerbahçe sözleri
İlkay Gündoğan'dan maç biter bitmez Fenerbahçe sözleri