FIFA’dan Ronaldo’ya Dünya Kupası çifte standardı

FIFA Disiplin Kurulu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda oynanan İrlanda Cumhuriyeti maçında kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo hakkında kararını açıkladı. Portekizli yıldız oyuncuya toplam 3 maç ceza verildi. Ancak cezanın 2 maçı ertelendi.

1 MAÇ HEMEN, 2 MAÇ ERTELENDİ

Yapılan açıklamada, Ronaldo'nun cezasının 1 maçlık bölümünü grubun son maçı olan Ermenistan karşılaşmasında çektiği belirtildi. Cezanın kalan 2 maçlık kısmının ise bir yıl süreyle ertelendiği ifade edildi.

FIFA’DAN ÇİFTE STANDART

FIFA tarafından kararı bu ay verilen diğer 2 vakada ise Dünya Kupası elemelerinde kırmızı kart görüp yine 3 maç ceza alan Ermenistan ve Burundi oyuncuları hakkında herhangi bir erteleme kararı verilmedi.

KOŞULLU ERTELEME

FIFA, kararın koşullu olduğunu vurgulayarak, "Cristiano Ronaldo, deneme süresi içerisinde benzer nitelikte ve ağırlıkta bir ihlal daha gerçekleştirirse, disiplin kararında belirtilen ceza otomatik olarak iptal edilir ve kalan iki maç, Portekiz temsilcisinin bir sonraki resmi maçında derhal tamamlanır. Bu durum, yeni ihlal nedeniyle uygulanacak ek yaptırımları engellemez getirmez" ifadelerine yer verdi.

DİRSEK ATTI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ronaldo, Portekiz'in 2-0 yenildiği İrlanda maçında, İrlandalı stoper Dara O'Shea'nın sırtına dirsek atması sonucu kırmızı kart görmüştü. FIFA’nın bu kararına göre Portekiz’in Ermenistan’ı 9 golle geçtiği maçta oynamayan Ronaldo 2026 Dünya Kupası’nda maç kaçırmayacak.