Filenin Sultanları'na büyük müjde
Yayınlanma:
A Milli Kadın Voleybol Takımı'na müjdeli haber geldi.

Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'na müjdeli haber geldi.

Dünya Voleybol Federasyonu'nun (FIVB), Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Olimpiyat Oyunlarından sonra voleybol takviminde büyük bir revizyona gitmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

"Stratejik Vizyon 2032" adlı bir plan hazırlandığı, buna göre takvimin değişeceği belirtildi.

Voleybolda milli takımların katıldığı şampiyonalar yaz aylarında yapılıyor, bu da kulüplerinde ligde ve Avrupa'da yoğun bir sezon geçiren milli takım oyuncuları ara etkiliyordu. Milliler ara vermeden zorlu mücadelelere çıkıyordu.

Yeni takvimin uygulanmaya başlamasıyla milli takımların yer alacağı şampiyonalar kış aylarına alınacak. Fanatik'teki habere göre dünya şampiyonası ve kıta şampiyonası aralık ve acak aylarında düzenlenecek.

Filenin Sultanları şampiyon oldu

FIVB'ın bu düzenlemeyle uluslararası spor etkinliklerinin daha az olduğu kış aylarında şampiyonaların daha fazla yayın ve sponsorluk geliri elde edilmesini planladığı belirtildi.

FIVB'ye bağlı 222 ülke bulunuyor. Bu ülkelerin federasyonlarıyla yapılacak görüşmelerin ardından kesin kararın verileceği belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

