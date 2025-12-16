Kadın hakeme saldıran antrenör hakkında flaş gelişme
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde U-12 Ligi’nde oynanan müsabaka sırasında Çubuklu Bala Spor antrenörü Seçkin T., kadın hakem S.U.’ya (18) saldırıp tokat attı. Gözaltına alınan Seçkin T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında İzmit ilçesindeki Avni Kalkavan Stadı’nda meydana geldi.
U-12 Ligi mücadelesinde Çubuklu Bala Spor ile Yuvam İzmit Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Müsabaka sırasında maçın hakemi S.U.’nun verdiği bir karar sonrası, Çubuklu Bala Spor Antrenörü Seçkin T. sahaya girdi.
Seçkin T., kadın hakeme tokat attı. Çevredekiler antrenöre müdahale ederken, hakem Seçkin T. bölgeden uzaklaştı.
ANTRENÖRDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Antrenörün hakeme saldırdığı anlar cep telefonuyla görüntülenirken, olayın ardından S.U. şikayetçi oldu.
Polis tarafından gözaltına alınan Seçkin T., emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.
Öte yandan Çubuklu Balaspor yönetimi, antrenörle ilişiklerini kestiklerini duyurdu.
2019 YILINDA DA HAKEME SALDIRMIŞ
Seçkin T.’nin 2019 yılında da bir hakeme copla saldırdığı belirtildi.
TUTUKLANDI
Denetimli süre bitmeden ikinci kez suç işleyen Seçkin Tağrıkulu gözaltına alındı.
Spor Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Tağrıkulu adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak:Haber Merkezi / DHA