Kadın hakeme saldıran antrenör hakkında flaş gelişme

Yayınlanma:
U-12 Ligi’nde oynanan maçta kadın hakeme saldıran antrenör Seçkin T., tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde U-12 Ligi’nde oynanan müsabaka sırasında Çubuklu Bala Spor antrenörü Seçkin T., kadın hakem S.U.’ya (18) saldırıp tokat attı. Gözaltına alınan Seçkin T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında İzmit ilçesindeki Avni Kalkavan Stadı’nda meydana geldi.

Bursaspor deplasmanda kazandı

U-12 Ligi mücadelesinde Çubuklu Bala Spor ile Yuvam İzmit Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Müsabaka sırasında maçın hakemi S.U.’nun verdiği bir karar sonrası, Çubuklu Bala Spor Antrenörü Seçkin T. sahaya girdi.

Seçkin T., kadın hakeme tokat attı. Çevredekiler antrenöre müdahale ederken, hakem Seçkin T. bölgeden uzaklaştı.

ANTRENÖRDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Antrenörün hakeme saldırdığı anlar cep telefonuyla görüntülenirken, olayın ardından S.U. şikayetçi oldu.

Polis tarafından gözaltına alınan Seçkin T., emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Çubuklu Balaspor yönetimi, antrenörle ilişiklerini kestiklerini duyurdu.

2019 YILINDA DA HAKEME SALDIRMIŞ

Seçkin T.’nin 2019 yılında da bir hakeme copla saldırdığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Denetimli süre bitmeden ikinci kez suç işleyen Seçkin Tağrıkulu gözaltına alındı.

Spor Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Tağrıkulu adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

