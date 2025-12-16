Bursaspor deplasmanda kazandı: Maç fazlasıyla lider oldu

2. Lig'de Bursaspor, Somaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, deplasmanda düşme hattında yer alan Somaspor’u farklı mağlup etti: 0-3.

Maça hızlı başlayan Bursaspor 11’inci dakikada İdris’in golüyle öne geçti: 0-1.

İlk devreyi 1-0 galip tamamlayan yeşil-beyazlılar 53’üncü dakikada İlhan’ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2.

Tecrübeli golcü Muhammed Demir 66’ncı dakikada Bursaspor’un üçüncü golünü kaydetti: 0-3.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı, Bursaspor deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

BURSASPOR MAÇ FAZLASIYLA LİDERLİĞİ ALDI

Bu skorun ardından Bursaspor 37 puana yükselip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Somaspor ise 9 puanda kalıp düşme potasından çıkamadı.

Bursaspor, ligin gelecek haftasında Aliağa FK'yı konuk edecek.

Somaspor Kahramanmaraş İstiklal deplasmanına çıkacak.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Bahis soruşturması sonrası üst lige çıkmayı talep ettiler: Devletin tüm kanalları devreye sokuldu
Kadın hakeme saldıran antrenör hakkında flaş gelişme
Sultanlar Ligi'ne yılın bombası: 1.5 milyon euroya Türk takımına transfer olacak
