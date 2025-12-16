Bursaspor deplasmanda kazandı: Maç fazlasıyla lider oldu
2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, deplasmanda düşme hattında yer alan Somaspor’u farklı mağlup etti: 0-3.
Maça hızlı başlayan Bursaspor 11’inci dakikada İdris’in golüyle öne geçti: 0-1.
İlk devreyi 1-0 galip tamamlayan yeşil-beyazlılar 53’üncü dakikada İlhan’ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2.
Tecrübeli golcü Muhammed Demir 66’ncı dakikada Bursaspor’un üçüncü golünü kaydetti: 0-3.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı, Bursaspor deplasmandan galibiyetle ayrıldı.
BURSASPOR MAÇ FAZLASIYLA LİDERLİĞİ ALDI
Bu skorun ardından Bursaspor 37 puana yükselip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Somaspor ise 9 puanda kalıp düşme potasından çıkamadı.
Bursaspor, ligin gelecek haftasında Aliağa FK'yı konuk edecek.
Somaspor Kahramanmaraş İstiklal deplasmanına çıkacak.
Kaynak:Haber Merkezi / DHA