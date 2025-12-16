Fenerbahçe Yılmaz'ı açıkladı: Sezon sonuna kadar anlaşma
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli forvet Meltem Avcı Yılmaz'ı transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, milli forvet Meltem Avcı Yılmaz ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır." ifadesi kullanıldı.
28 yaşındaki basketbolcu, son olarak Melikgazi Kayseri Basketbol forması giydi.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklama şu şekilde:
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, milli forvet Meltem Avcı Yılmaz (1.88-1997) ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır.
Son olarak Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyen Meltem Avcı Yılmaz’a ‘Ailemize hoş geldin!’ diyor, Çubuklu formamızla başarılar diliyoruz!
LİGDE KAYIPSIZ GİDİYOR
Fenerbahçe Medicana, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 9 maçın hepsini kazandı ve yenilgi yüzü görmedi.
Kaynak:Haber Merkezi / AA