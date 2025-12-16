Fenerbahçe Yılmaz'ı açıkladı: Sezon sonuna kadar anlaşma

Fenerbahçe Yılmaz'ı açıkladı: Sezon sonuna kadar anlaşma
Yayınlanma:
Fenerbahçe Opet, milli voleybolcu Meltem Avı Yılmaz'ı sezon sonuna kadar etti.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli forvet Meltem Avcı Yılmaz'ı transfer ettiğini duyurdu.

Beşiktaş'tan ilk hamle geldi: Sözleşmesi feshedilecekBeşiktaş'tan ilk hamle geldi: Sözleşmesi feshedilecek

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, milli forvet Meltem Avcı Yılmaz ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır." ifadesi kullanıldı.

28 yaşındaki basketbolcu, son olarak Melikgazi Kayseri Basketbol forması giydi.

2024/11/08/hbfb.jpg

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, milli forvet Meltem Avcı Yılmaz (1.88-1997) ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır.

Son olarak Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyen Meltem Avcı Yılmaz’a ‘Ailemize hoş geldin!’ diyor, Çubuklu formamızla başarılar diliyoruz!

LİGDE KAYIPSIZ GİDİYOR

Fenerbahçe Medicana, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 9 maçın hepsini kazandı ve yenilgi yüzü görmedi.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
