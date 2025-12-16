Beşiktaş'tan ilk hamle geldi: Sözleşmesi feshedilecek

Beşiktaş'tan ilk hamle geldi: Sözleşmesi feshedilecek
Yayınlanma:
Ara transfer dönemi için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, bir yandan da ayrılıklar için harekete geçti. Siyah-beyazlılardan ayrılık için ilk hamle geldi.

Süper Lig'de aldığı sonuçlarla taraftarının memnun edemeyen Beşiktaş, devre arası transfer dönemi öncesi çalışmalarına başladı.

Bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Jonas Svensson ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRT müjdeyi verdi: Şifresiz olarak yayınlanacakTRT müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak

FESİH GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Reşat Can Özbudak'ın haberine göre; Beşiktaş, Svensson ile sözleşme fesih görüşmelerine başladı.

Oyuncunun fesih için şartları istendiği belirtildi.

svesnsson.webp
Beşiktaş'ta Svensson'un ayrılığı yakın

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2023-2024 sezonu devre arası transfer döneminde Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan 32 yaşındaki bek oyuncusu, siyah-beyazlı takımda toplam 71 maça çıktı ve bu maçlarda 1 gol atarken 5 asist yaptı.

Oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

2024/11/08/hbbjk.jpg

SVENSSON KİMDİR?

6 Mart 1993 tarihinde Norveç’te doğdu. 170 cm boyundaki defans oyuncusu; Rosenborg, AZ Alkmaar ve Adana Demirspor kulüplerinde forma giydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Spor
Bahis soruşturması sonrası üst lige çıkmayı talep ettiler: Devletin tüm kanalları devreye sokuldu
Bahis soruşturması sonrası üst lige çıkmayı talep ettiler: Devletin tüm kanalları devreye sokuldu
Kadın hakeme saldıran antrenör hakkında flaş gelişme
Kadın hakeme saldıran antrenör hakkında flaş gelişme
Sultanlar Ligi'ne yılın bombası: 1.5 milyon euroya Türk takımına transfer olacak
Sultanlar Ligi'ne yılın bombası: 1.5 milyon euroya Türk takımına transfer olacak