Süper Lig'de aldığı sonuçlarla taraftarının memnun edemeyen Beşiktaş, devre arası transfer dönemi öncesi çalışmalarına başladı.

Bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Jonas Svensson ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

FESİH GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Reşat Can Özbudak'ın haberine göre; Beşiktaş, Svensson ile sözleşme fesih görüşmelerine başladı.

Oyuncunun fesih için şartları istendiği belirtildi.

Beşiktaş'ta Svensson'un ayrılığı yakın

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2023-2024 sezonu devre arası transfer döneminde Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan 32 yaşındaki bek oyuncusu, siyah-beyazlı takımda toplam 71 maça çıktı ve bu maçlarda 1 gol atarken 5 asist yaptı.

Oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

SVENSSON KİMDİR?

6 Mart 1993 tarihinde Norveç’te doğdu. 170 cm boyundaki defans oyuncusu; Rosenborg, AZ Alkmaar ve Adana Demirspor kulüplerinde forma giydi.