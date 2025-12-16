Sultanlar Ligi'ne yılın bombası: 1.5 milyon euroya Türk takımına transfer olacak

Takımı Scandicci ile Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazanan İtalyan voleybolcu Ekaterina Antropova'nın gelecek sezon için anlaştığı Türk takımı belli oldu. Antropova'nın 1.5 milyon euroya transfer olacağı iddia edildi.

İtalyan voleybolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yıldızlardan olan Ekaterina Antropova'nın gelecek sezon için anlaştığı Türk takımı belli oldu.

Takımı Scandicci'nin ile Imoco'yu yendiği maçta MVP seçilen Antropova ile ilgili İtalyan basınından La Gazette Della Sports, çarpıcı bir habere yer verdi.

Sultanlar Ligi'ni alt üst edecek transfer: Ekaterina Antropova geliyorSultanlar Ligi'ni alt üst edecek transfer: Ekaterina Antropova geliyor

Habere göre Antropova, Eczacıbaşı Dynavit'le anlaştı. Haberde Antropova'nın gelecek sezon için 1.5 milyon euro karşılığında teklifi kabul ettiği belirtildi.

ECZACIBAŞI SORUSUNA CEVAP VERDİ

Gazete, Antropova'nın yıldızlaştığı Imoco maçından sonra röportaj yaptı. Röportajda, "Türk kulüplerinin, çılgın işler yapabilecek kapasitede oldukları göz önüne alındığında, sana göz diktikleri bir sır değil. Bu seni nasıl etkiliyor?" sorusu da yöneltildi. İtalyan yıldız bu soruya şu yanıtı verdi:

"Bence kimse istenilir olmaktan rahatsız olmaz. Şu an için bunu dikkate almak istemiyorum, daha sonra düşüneceğim."

Ancak haberin devamında Antropova'nın, gelecek sezon 1.5 milyon Euro ile 1.8 milyon Euro arasında bir rakamla Eczacıbaşı'na transferinin gerçekleştiği belirtildi.

