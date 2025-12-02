Sultanlar Ligi'ni alt üst edecek transfer: Ekaterina Antropova geliyor

Yayınlanma:
Birbirinden ünlü kadın yıldızların yer aldığı Sultanlar Ligi'ne dengeleri değiştirecek bir yıldız daha geliyor. Rus asıllı İtalyan voleybolcu Ekaterina Antropova ile anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Birbirinden ünlü kadın voleybol yıldızlarının forma giydiği Sultanlar Ligi'ne yeni bir yıldız daha geliyor. Bu yıldız ligi alt üst edecek, dengeleri değiştirecek: Rus asıllı İtalyan Ekaterina Antropova.

whatsapp-image-2025-12-02-at-15-38-00.jpeg

Eczacıbaşı Dynavit, sezon sürerken gelecek sezon için de hazırlıklara başladı. Voleybolun Sesi'ndeki habere göre; turuncu beyazlılar son 5 sezondur İtalyan liginin güçlü takımlarından Savino Del Bene Scandicci forması giyen Ekaterina Antropova ile gelecek sezon için anlaşmaya vardı.

2.02 BOYUNDA, 22 YAŞINDA

22 yaşındaki Ekaterina

İzlanda doğumlu Rus asıllı İtalyan vatandaşı. 2.02 boyunda ve pasör çaprazı olarak görev yapıyor.

İtalya Milli Takımı'nın Milletler Ligi, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat şampiyonluklarında olan kadrosunda yer aldı ve önemli rol oynadı.

whatsapp-image-2025-12-02-at-15-37-41.jpeg

Bu sezon da takımının en iyilerinden biri olan Ekaterina Antropova'nın kadroya katılmasının Eczacıbaşı Dynavit'i gelecek sezon çok daha güçlü hale getirmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

