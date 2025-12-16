71 yıllık kulüp lokantada mahsur kalmıştı: Bu sefer dernekler yemek ısmarladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 16. haftasında Adanaspor deplasmanda Arnavutköy Belediye Futbol SK ile karşı karşıya gelecek.

17 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Ünver yönetecek. Yardımcılıklarını ise Alişan Küçükkoçak ile Kenan Gende üstlenecek.

YEMEKTE AĞIRLADILAR

Karşılaşma öncesi İstanbul’da kampa giren turuncu-beyazlıları, İstanbul Adanalılar Dernek Başkanı Ferhat İnce ve derneğin Arnavutköy temsilcisi Fikret Nergiz, yemekte ağırladı.

LOKANTADA MAHSUR KALMIŞLARDI

Yapılan bu jest sonrası akıllara geçtiğimiz aylarda yaşanan bir olay geldi. Fethiyespor deplasmanına gittiği sırada bir lokantada yemek yiyen kafile, 3 bin 500 liralık hesabı ödeyemeyince orada mahsur kaldı.

Dönemin Adanaspor teknik direktörü Yüksel Yeşilova, IBAN üzerinden lokantanın hesabını ödeyerek takımın yola çıkmasını sağladı.

Adanasporlu futbolcular lokantada rehin kaldı: Kulüp başkanı kayıplara karıştı

SADECE 1 PUANI VAR

Mali ve sportif anlamda zor günler geçiren Adanaspor, ligde sadece 1 puan toplayarak 17. sırada yer alıyor.