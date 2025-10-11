Adanasporlu futbolcular lokantada rehin kaldı: Kulüp başkanı kayıplara karıştı

Türkiye'nin köklü kulüplerinden Adanaspor'da skandallar bitmiyor!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta zor günler geçiren Adanaspor’un Fethiyespor deplasmanına gidişi, beklenmedik bir krizle gündeme geldi.

Mali sıkıntılarla boğuşan kulüp, Pelit Taşpınar Dinlenme Tesisi’nde yemek ücretinin ödenmemesi nedeniyle lokantada rehin kaldı.

Adanaspor otobüs buldu! Kalacak otel belirsiz

3 bin 500 TL’lik faturanın ödenememesi üzerine yaşanan gerilim, teknik direktör Yüksel Yeşilova’nın müdahalesiyle çözüldü.

SON ANDA OTOBÜS AYARLANDI

Kulüp Başkanı Ergin Göleli’nin son anda ayarladığı otobüsle sabah saatlerinde yola çıkan Adanaspor kafilesi, Pazar günü oynanacak Fethiyespor maçına ulaşmaya çalışıyor. Göleli’nin, yemek ve otel ücretlerinin yolculuk sırasında IBAN yoluyla halledileceğini ilettiği öğrenildi.

Başkan Ergin Göleli telefonlara çıkmadı (5 Ocak Gazetesi)

BAŞKAN ORTADAN KAYBOLDU

5 Ocak Gazetesi'nin haberine göre yolculuk sırasında Pelit Taşpınar Dinlenme Tesisi’nde mola veren kafile, yemek sonrası ödeme konusunda sorun yaşadı. Lokanta çalışanları Başkan Göleli’ye ulaşamayınca, futbolcuların tesiste rehin kaldığı iddia edildi. Krizin çözümü ise maça gelemeyen teknik direktör Yüksel Yeşilova’dan geldi. Yeşilova, faturayı kendi hesabından ödeyerek takımın yoluna devam etmesini sağladı.

TAKIM GERİ DÖNEBİLİR

Yemek krizinin aşılmasına rağmen, kafilenin Fethiye’ye ulaşıp ulaşamayacağı hâlâ belirsiz. Yardımcı antrenör Mesut Cömert’in, akşam yemeği ve konaklama planlarının yapılmamış olması nedeniyle 20 genç futbolcunun sorumluluğunu almak istemediği öne sürüldü. Bu durum, takımın geri dönme ihtimalini gündeme taşıdı.

LİGİN DİBİNDE

Adanaspor, ligde oynadığı 7 maçta henüz puan alamadı. 0 puanla son sırada yer alan Yeni Malatyaspor’un hemen üzerinde, 17. sırada bulunan Turuncu-Beyazlılar, saha içi kadar saha dışı krizlerle de mücadele ediyor.