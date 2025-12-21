Erman Toroğlu: Hıyarın tekiyiz biz

Erman Toroğlu: Hıyarın tekiyiz biz
Yayınlanma:
Güncelleme:
Ünlü hakem yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçının devre arasında yayına çıktı. Toroğlu, TFF'ye tepki gösterdi ve ilginç bir protestoda bulundu. Erman Toroğlu "Biz hıyarın tekiyiz" sözleriyle TFF'ye göndermede bulundu.

Süper Lig'de 17. hafta maçları devam ederken Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçının devre arasında kameralar karşısına geçti.

MAÇ SAATLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Ekol TV canlı yayınında konuşan Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa ve Göztepe - Samsunspor maçlarının aynı saatte oynanmasına tepki gösterdi.

ermanswlqe.webp

"HAFTANIN EN GÜZEL MAÇI"

Göztepe - Samsunspor maçını haftanın en güzel mücadelesi olarak tanımlayan Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçını izlemek zorunda olması nedeniyle TFF'ye yüklendi.

Galatasaray maçı öncesi bir anda açıldı: Icardi'ye büyük sürprizGalatasaray maçı öncesi bir anda açıldı: Icardi'ye büyük sürpriz

"SAAT 17'DE OYNANMALIYDI"

Göztepe - Samsunspor maçının saat 17.00'de oynatılması gerektiğini vurgulayan Erman Toroğlu'nun ifadeleri şu şekilde:

Göztepe Samsunspor haftanın en güzel maçı.
İkisi aynı saatte.
Benim burada görevim olmasaydı ben Göztepe - Samsunspor maçını izlerdim.
Ya bak futbol adamı değil mi Abdullah Kığılı. Maç öncesi Abdullah Kığılı ile konuştum. Ben Galatasaray maçını izleyeceğim dedim.
"Yok" dedi o.
“Ben Göztepe Samsunspor maçını izleyeceğim” dedi. Haklı!
O maç 5’te olsaydı… Neyi engelledi anlayamadım.
Göztepe Samsunspor maçı neden 5’te değil?
Birisi çıkıp “Arkadaş şundan dolayı saat 5’te değil derse” helal olsun.
Yani öyle bir şey olur ya biz düşünememişizdir.

"BİZ HIYARIN TEKİYİZ"

Biz hıyarın tekiyiz ya.
Yani hıyarlık yaptık.
Acurluk yaptık.
Bu maç niye 5’te değil!
Kendimize hıyar diyelim ki başkalarına söylersek olmaz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler
Spor
Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyeti kimseyi aldatmasın
Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyeti kimseyi aldatmasın
Galatasaray galibiyetle kapattı: Liderliği Fenerbahçe'den devraldı
Galatasaray galibiyetle kapattı: Liderliği Fenerbahçe'den devraldı
Galatasaray Torreira'yı kaybetti
Galatasaray Torreira'yı kaybetti