Erman Toroğlu: Hıyarın tekiyiz biz

Süper Lig'de 17. hafta maçları devam ederken Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçının devre arasında kameralar karşısına geçti.

MAÇ SAATLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Ekol TV canlı yayınında konuşan Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa ve Göztepe - Samsunspor maçlarının aynı saatte oynanmasına tepki gösterdi.

"HAFTANIN EN GÜZEL MAÇI"

Göztepe - Samsunspor maçını haftanın en güzel mücadelesi olarak tanımlayan Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçını izlemek zorunda olması nedeniyle TFF'ye yüklendi.

"SAAT 17'DE OYNANMALIYDI"

Göztepe - Samsunspor maçının saat 17.00'de oynatılması gerektiğini vurgulayan Erman Toroğlu'nun ifadeleri şu şekilde:

Göztepe Samsunspor haftanın en güzel maçı.

İkisi aynı saatte.

Benim burada görevim olmasaydı ben Göztepe - Samsunspor maçını izlerdim.

Ya bak futbol adamı değil mi Abdullah Kığılı. Maç öncesi Abdullah Kığılı ile konuştum. Ben Galatasaray maçını izleyeceğim dedim.

"Yok" dedi o.

“Ben Göztepe Samsunspor maçını izleyeceğim” dedi. Haklı!

O maç 5’te olsaydı… Neyi engelledi anlayamadım.

Göztepe Samsunspor maçı neden 5’te değil?

Birisi çıkıp “Arkadaş şundan dolayı saat 5’te değil derse” helal olsun.

Yani öyle bir şey olur ya biz düşünememişizdir.

"BİZ HIYARIN TEKİYİZ"

Biz hıyarın tekiyiz ya.

Yani hıyarlık yaptık.

Acurluk yaptık.

Bu maç niye 5’te değil!

Kendimize hıyar diyelim ki başkalarına söylersek olmaz.