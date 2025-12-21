Galatasaray maçı öncesi bir anda açıldı: Icardi'ye büyük sürpriz

Galatasaray maçı öncesi bir anda açıldı: Icardi'ye büyük sürpriz
Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da taraftarlardan Mauro Icardi için sürpriz bir hamle geldi.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Rams Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor.

2024/11/07/hbgs.jpg

ICARDI İLK 11'DE

Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de Mauro Icardi'ye şans verdi.

Sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle oyuncuya dair tartışmalar devam ederken sarı-kırmızılı taraftarlardan sürpriz bir hamle geldi.

Galatasaray'da yıllar sonra sahaya çıktıGalatasaray'da yıllar sonra sahaya çıktı

DESTEK PANKARTI

Mücadele öncesi tribünleri dolduran taraftarlar Mauro Icardi'ye destek pankartı açtı. Pankartta "Bir oyuncudan daha fazlası, ruhumuzun bir parçası!" denildi.

whatsapp-image-2025-12-21-at-20-25-40.jpeg

Mauro Icardi, 2025 sezonunda Galatasaray formasıyla 22 maçta 8 gol kaydetti. Özellikle sonradan oyuna girdiği karşılaşmalarda daha etkili oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve geleceği belirsizliğini koruyor.

ICARDI’NİN 2025 PERFORMANSI

Genel istatistikler:

  • Maç sayısı: 22
  • Gol: 8
  • Asist: 0 (resmi kayıtlarda asist katkısı bulunmuyor)
  • Dakika: Yaklaşık 1.000 dakika civarında süre aldı.
  • Sözleşme durumu: 2025-26 sezonu sonunda bitecek, henüz yeni kontrat imzalanmadı.
2025/11/19/0x0-galatasarayda-icardinin-tavri-gundem-oldu-liverpool-maci-sonrasi-1759400553903.webp
Icardi'nin durumu belirsizliğini koruyor

Performans detayları:

  • İlk 11’de başladığı maçlar: 5 maçta 3 gol.
  • Sonradan oyuna girdiği maçlar: 17 maçta 5 gol.
  • Avrupa ve Türkiye Kupası: İlk 11’de oynadığı maçlarda gol katkısı yapamadı.

ICARDI TARAFTARLARI BÖYLE SELAMLADI:

