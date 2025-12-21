Galatasaray'da yıllar sonra sahaya çıktı

Galatasaray'da yıllar sonra sahaya çıktı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da maç öncesi sürpriz bir isim de sahaya çıktı.

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Rams Park’ta oynanan mücadelede ilk yarı devam ediyor.

Okan Buruk Süper Kupa öncesi müjdeyi verdiOkan Buruk Süper Kupa öncesi müjdeyi verdi

MILAN BAROS SAHAYA İNDİ ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Kritik mücadele için taraftarlar tribünü doldururken sürpriz bir isim sahaya çıktı. Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Milan Baros, mücadeleyi takip etmek üzere stada geldi. Baros mücadele öncesi sahaya çıkarak tribünleri selamladı ve üçlü çektirdi.

4 SEZON FORMA GİYDİ

Galatasaray'da 2008-2023 arasında 4 sezon forma giyen Milan Baros, 116 resmi maçta 61 gol attı. Yıldız futbolcu, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de gol krallığı yaşadı.

thumbs-b-c-8a0bbb538a6e2025786d53deda8e38be.jpg

KRAMPONLARINI ASTI

Türkiye'de Galatasaray dışında Antalyaspor'da da forma giyen Milan Baros, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

2024/11/07/hbgs.jpg

PODOLSKİ DE GELDİ

Ayrıca sarı-kırmızılı takımın eski futbolcuların Lukas Podolski de tribünlerden maçı izledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler
Spor
Galatasaray maçı öncesi bir anda açıldı: Icardi'ye büyük sürpriz
Galatasaray maçı öncesi bir anda açıldı: Icardi'ye büyük sürpriz
Okan Buruk Süper Kupa öncesi müjdeyi verdi
Okan Buruk Süper Kupa öncesi müjdeyi verdi