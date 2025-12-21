Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Rams Park’ta oynanan mücadelede ilk yarı devam ediyor.

Okan Buruk Süper Kupa öncesi müjdeyi verdi

MILAN BAROS SAHAYA İNDİ ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Kritik mücadele için taraftarlar tribünü doldururken sürpriz bir isim sahaya çıktı. Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Milan Baros, mücadeleyi takip etmek üzere stada geldi. Baros mücadele öncesi sahaya çıkarak tribünleri selamladı ve üçlü çektirdi.

4 SEZON FORMA GİYDİ

Galatasaray'da 2008-2023 arasında 4 sezon forma giyen Milan Baros, 116 resmi maçta 61 gol attı. Yıldız futbolcu, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de gol krallığı yaşadı.

KRAMPONLARINI ASTI

Türkiye'de Galatasaray dışında Antalyaspor'da da forma giyen Milan Baros, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

PODOLSKİ DE GELDİ

Ayrıca sarı-kırmızılı takımın eski futbolcuların Lukas Podolski de tribünlerden maçı izledi.