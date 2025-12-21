Okan Buruk Süper Kupa öncesi müjdeyi verdi

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Galatasaray'da son anda karar değişti: Ayrılık iptal edildi

“KALİTELİ İŞLER YAPMAMIZ LAZIM”

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, “Emre Belözoğlu geleli 2 hafta oldu. Maçları 0-0 bitti. Hem o dönemleri analiz ediyorsunuz hem de iki takımda benzer eksikler var. Rakibimizde de 2 futbolcu Afrika Kupası'na gitti. Yükselen bir formumuz var, birbirimize alışıyoruz. Antalya deplasmanında güzel bir galibiyet aldık, hafta içi Başakşehir'i yendik. Kendi evimizde kazanmak istiyoruz. Kazanmak adına her şeyi yapacağız. Rakibimiz de kolay gol yemedi. Savunma anlamında kaliteli işler yapmamız lazım” dedi.

“SÜPER KUPA’YA YETİŞECEK”

Sakatlıkların son durumu için de konuşan Okan Buruk, "Uğurcan Çakır'ın Süper Kupa'ya yetişeceğini düşünüyoruz. Berkan'ın biraz daha uzun sürecek dönüşü. Singo'yu da takip edeceğiz. Saha çalışmalarına başladı. Çok acele etmek istemiyoruz. Acele ettiğiniz zaman sakatlıkların nüksetme durumu oluyor, daha dikkatli olacağız” sözlerini sarf etti.

İLK 11’LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong, Atakan, Cem, Diabate, Fall, Gueye.