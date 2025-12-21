Galatasaray'da son anda karar değişti: Ayrılık iptal edildi

Süper Lig’de ara transfer dönemi öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, yönetime raporunu sundu.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, teknik direktör Okan Buruk’tan Ahmed Kutucu için sürpriz bir karar geldi.

OKAN BURUK KALMASINI İSTEDİ

Haberde Okan Buruk’un ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ahmed Kutucu’nun takımda kalmasını istediği öne sürüldü.

DAHA ÇOK ŞANS BULACAK

3 kulvarda mücadele eden Galatasaray’da Ahmed Kutucu’nun önümüzdeki maçlarda daha çok forma şansı bulacağı ifade edildi.

SON MAÇTA GALİBİYETİ GETİRDİ

Son olarak Türkiye Kupası’nda oynanan Galatasaray – Başakşehir maçına ilk 11’de başlayan Ahmed Kutucu kaydettiği golle galibiyeti getirmişti.

25 MAÇTA 3 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde takıma katılan Ahmed Kutucu, Galatasaray’da çıktığı 25 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetmeyi başardı.