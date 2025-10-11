TFF 2. Lig Kırmızı grupta zor günler geçiren Adanaspor’da hafta boyunca merakla beklenen "Fethiye deplasmanına gidilecek mi" sorusu nihayet yanıt buldu.

Uzun süredir kamuoyunda görünmeyen Başkan Ergin Göleli, sessizliğini bozarak takımla yeniden ilgilenmeye başladı. Göleli, Fethiye’ye gidiş için otobüs ayarladı ve bu sabah erken saatlerde tesislerde olacağını bildirdi.

OTOBÜS VAR KALACAK OTEL YOK

Başkan Göleli’nin Yardımcı Antrenör Mesut Cömert’i arayarak otobüsün hazır olduğunu ilettiği öğrenildi. Ancak takımın kalacağı otel henüz netleşmedi.

Konaklama planının, takım yoldayken organize edileceği belirtildi. Bu durum, kulübün içinde bulunduğu organizasyonel sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi.

Ergin Göleli uzun süre sonra ortaya çıktı (5 Ocak Gazetesi)

TEKNİK DİREKTÖR YOK

Fethiyespor karşısında Adanaspor’un başında Yardımcı Antrenör Mesut Cömert olacak. Teknik heyette yaşanan belirsizlikler nedeniyle Cömert’in sorumluluğu artarken, takımın sahadaki performansı da merak konusu.

TESİSLERDE ELEKTRİKLER KESİK

Çatalan Tesisleri’nde yaşanan altyapı sorunları ise devam ediyor. Eylül ayı başından bu yana elektrik kesik, su ise ay sonundan beri akmıyor. Bu durum, sporcuların antrenman ve günlük yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Kulüp kaynakları, altyapı sorunlarının çözümü için henüz somut bir adım atılmadığını ifade ediyor.