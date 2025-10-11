Geçen sezon Süper Lig'deydi: Şimdi maçlarını 500 kişi izliyor

TFF 1. Lig’de -17 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, ekonomik kriz ve puan silme cezalarının gölgesinde ayakta kalma mücadelesi veriyor.

Akdeniz kulübünün en sadık destekçilerinden Şimşekler Grubu ve dernek yöneticileri, yaşanan zorluklara rağmen umutlarını yitirmeden çözüm arayışlarını sürdürüyor.

MAÇLARI 500 KİŞİ İZLİYOR

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’den düşen Adana Demirspor, mali yükümlülüklerini yerine getiremediği için peş peşe puan silme cezaları aldı.

Bu cezalar sonucunda takım, 1. Lig’de -17 puanla son sıraya demir attı. İç sahadaki son Sarıyer karşılaşmasını ise yalnızca 500’e yakın taraftar izledi! Bu tablo da kulübe olan ilginin ciddi şekilde azaldığını gösteriyor.

HUKİKİ ENGEL VAR!

Kulübü kurtarmak adına Şimşekler Grubu’nun başlattığı kampanyalar kamuoyunda ses getirirken, kulübün şirket yapısının derneğe devredilmesi fikri heyecan yaratmıştı. Başkan Murat Sancak ile dernek yöneticileri arasında yapılan görüşmeler umut vericiydi. Ancak mevcut yasalar gereği bu devir işleminin hukuken mümkün olmadığı ortaya çıktı.

B PLANI DEVREDE

Hukuki engel nedeniyle şirketin derneğe devri gerçekleşemese de Şimşekler Grubu mücadeleyi bırakmıyor. Başkan Murat Sancak ile alternatif çözüm yolları üzerine yapılan B planı görüşmeleri devam ediyor. Dernek yöneticileri ise sürecin olumsuz sonuçlanmaması için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

CAMİA UMUTLU! AMA...

Adana Demirspor camiası, kulübün yeniden ayağa kalkması için birlik çağrısı yaparken, taraftarlar da kulübe sahip çıkılması gerektiğini vurguluyor. Şimşekler Grubu’nun özverili çalışmaları ve yönetimin alternatif planları, kulübün geleceği için umut ışığı oldu.