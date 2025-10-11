Zonguldakspor otobüsünde değişiklik

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Zonguldakspor, saha dışındaki görünümünü de güncelliyor.

Kırmızı - Lacivertli ekibin takım otobüsü, yeni kaplamasıyla dikkat çekti.

Yenilenen tasarımda, kulübün yeni sponsoru TCH Group’un logosu ve ismi de yer aldı.

YENİ TASARIM DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan kaplama değişikliğiyle birlikte otobüs, kulübün renklerini daha dinamik bir şekilde yansıtırken, TCH Group’un desteği de görsel olarak vurgulandı.

Yeni tasarım, hem şehir içinde hem de deplasman yolculuklarında Zonguldakspor’un kurumsal kimliğini daha güçlü bir şekilde temsil edecek.

MADDİ KAZANÇ DA SAĞLANDI

TCH Group ile yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında otobüsün dış yüzeyine firmanın logosu eklenirken, bu iş birliği kulübe maddi ve manevi katkı sağlamayı hedefliyor.

Zonguldakspor yönetimi, sponsorlukların kulübün gelişimi açısından önemli olduğunu vurgularken, taraftarlar da bu tür desteklerin artmasını umut ediyor.

Yeni takım otobüsü ilk kez görüntülendi! (İmza Gazetesi)

BU AKŞAM ZONGULDAK'A GELECEK

Yenilenen otobüsün bu akşam saatlerinde Zonguldak’a ulaşması bekleniyor. Kırmızı - Lacivertli kafile, iç saha ve deplasman maçlarında bu otobüsle yolculuk yapmaya devam edecek.