Dünya Kupası 1 yıl ertelenecek: FIFA'dan Ramazan ayarı
Yayınlanma:
FIFA ilk kez Ramazan nedeniyle bir Dünya Kupası'nın takviminde değişikliğe gidiyor. İngiliz basınından çarpıcı iddia geldi.

Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan 2034 FIFA Dünya Kupası, takvim değişikliğiyle gündemde.
İngiliz basınında yer alan iddialara göre, FIFA turnuvayı 2035 yılının başına ertelemeyi ciddi şekilde değerlendiriyor.

RAMAZAN AYI AYARI

Gerekçe ise Ramazan ayının 2034 Kasım-Aralık dönemine denk gelmesi ve bu dönemde futbol organizasyonlarının zorlukla yürütülmesi.

FIFA'dan Türk kulübüne puan silme cezası: İyice dibe battılarFIFA'dan Türk kulübüne puan silme cezası: İyice dibe battılar

2034'TEN 2035'E KAYDIRILACAK

The Athletic’in haberine göre FIFA, turnuvanın Ramazan ayına denk gelmemesi için Ocak - Şubat 2035 tarihlerinde oynanmasını gündemine aldı. Bu yaklaşım, 2022 Katar Dünya Kupası’nda olduğu gibi sıcak iklim ve dini hassasiyetlerin gözetildiği bir takvim planlamasını işaret ediyor.

2024/07/30/tff-baskani-haciosmanoglu-fifa-baskani-infantino-ile-pariste.jpg
Infantino'dan yeşil ışık

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, Dünya Kupası’nın geleneksel yaz ayları dışında oynanmasının artık daha sık gündeme gelebileceğini belirtti. Infantino, "Bazı bölgelerde yaz aylarında Dünya Kupası oynamak imkansız hale geliyor. Haziran ayı futbol için ideal olsa da Avrupa’da yeterince kullanılmıyor. Takvimi daha verimli hale getirmek için açık fikirli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

FIFA DEĞİŞİME GİDECEK Mİ?

Suudi Arabistan’ın yaz aylarında yüksek sıcaklık değerlerine ulaşması, FIFA’nın takvim esnekliğini zorunlu kılıyor. Ramazan ayının manevi atmosferi ve günlük yaşam üzerindeki etkileri de göz önüne alındığında, Ocak - Şubat ayları daha uygun bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

YENİ DÖNEM

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın Kasım - Aralık aylarında oynanması, FIFA’nın takvim esnekliği konusunda yeni bir döneme girdiğini göstermişti. 2034 turnuvasının olası ertelemesi, bu yaklaşımın kalıcı hale gelebileceğine dair güçlü bir sinyal olarak göze çarptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
