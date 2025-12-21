Galatasaray Kasımpaşa maçının VAR'ı açıklandı

Galatasaray Kasımpaşa maçının VAR'ı açıklandı
Yayınlanma:
Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'in 17. haftası, kaldığı yerden devam ediyor.

Dün oynanan maçlarda Konyaspor, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe ise Eyüpspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u tek golle geçti.

BUGÜN 3 MAÇ OYNANACAK

Ligde bugün 3 maç daha oynanacak.

Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Göztepe ve Samsunspor, İzmir'de karşılaşacak.

VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı:

14.30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük: VAR: Cihan Aydın / AVAR: Candaş Elbil

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: VAR: Sarper Barış Saka / AVAR: Ceyhun Sesigüzel

20.00 Göztepe - Samsunspor: VAR: Eren Özyemişçioğlu / AVAR: Anıl Usta

