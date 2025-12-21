Galatasaray Kasımpaşa maçının VAR'ı açıklandı
Süper Lig'in 17. haftası, kaldığı yerden devam ediyor.
Dün oynanan maçlarda Konyaspor, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe ise Eyüpspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u tek golle geçti.
BUGÜN 3 MAÇ OYNANACAK
Ligde bugün 3 maç daha oynanacak.
Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Göztepe ve Samsunspor, İzmir'de karşılaşacak.
VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı:
14.30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük: VAR: Cihan Aydın / AVAR: Candaş Elbil
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: VAR: Sarper Barış Saka / AVAR: Ceyhun Sesigüzel
20.00 Göztepe - Samsunspor: VAR: Eren Özyemişçioğlu / AVAR: Anıl Usta