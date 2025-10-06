FIFA'dan Türk kulübüne puan silme cezası: İyice dibe battılar
FIFA Disiplin Kurulu, Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor’a FIFA’dan bir ceza daha geldi.
YENİ MALATYASPOR’A 6 PUAN SİLME CEZASI DAHA
FIFA Disiplin Kurulu, ödenmeyen borçlar nedeniyle Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası daha aldı.
EKSİ 41 PUANDALAR
Sezon başında da puan silme cezası alan Yeni Malatyaspor, eksi 41 puana gerileyerek ligin son sırasındaki yerini sürdürdü.
SADECE BİR BERABERLİK ALABİLDİLER
Ligde halihazırda 7 maça çıkan Yeni Malatyaspor, sadece 1 puan almayı başardı. Yeni Malatyaspor ligin bir sonraki haftasında Aliağa’ya konuk olacak.
KAYSERİSPOR VE EYÜPSPOR’A DA TRANSFER YASAĞI
FIFA Disiplin Kurulu sabah saatlerinde de Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ve Eyüpspor’a borçları nedeniyle transfer yasağı getirmişti.