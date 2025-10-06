FIFA'dan Türk kulübüne puan silme cezası: İyice dibe battılar

FIFA Disiplin Kurulu, Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor’a FIFA’dan bir ceza daha geldi.

YENİ MALATYASPOR’A 6 PUAN SİLME CEZASI DAHA

FIFA Disiplin Kurulu, ödenmeyen borçlar nedeniyle Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası daha aldı.

EKSİ 41 PUANDALAR

Sezon başında da puan silme cezası alan Yeni Malatyaspor, eksi 41 puana gerileyerek ligin son sırasındaki yerini sürdürdü.

yeni-malatyaspor-logo-1567075239-25133.jpg

SADECE BİR BERABERLİK ALABİLDİLER

Ligde halihazırda 7 maça çıkan Yeni Malatyaspor, sadece 1 puan almayı başardı. Yeni Malatyaspor ligin bir sonraki haftasında Aliağa’ya konuk olacak.

KAYSERİSPOR VE EYÜPSPOR’A DA TRANSFER YASAĞI

FIFA Disiplin Kurulu sabah saatlerinde de Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ve Eyüpspor’a borçları nedeniyle transfer yasağı getirmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

