Mustafa Denizli Galatasaray Trabzonspor maçının ertelenmesini istedi

Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa’yı konuk eden Galatasaray rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray için ligin ilk yarısı sona erdi.

SIRADA SÜPER KUPA VAR

Sarı-kırmızılılar bir sonraki maçına 5 Ocak Pazartesi günü Süper Kupa’da Trabzonspor karşısında çıkacak.

Galatasaray'a galibiyet sonrası bir müjde daha geldi

YOĞUN BİR FİKSTÜR BAŞLAYACAK

Galatasaray, Süper Kupa mesaisinin ardından Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda yoğun bir fikstüre girecek.

MUSTAFA DENİZLİ SÜPER KUPA’NIN ERTELENMESİNİ İSTEDİ

HT Spor yayınında Galatasaray’ın sıkışık takvimini değerlendiren Mustafa Denizli, Süper Kupa maçlarının ertelenmesi gerektiğini savundu.

OĞUZ ÇETİN GRUP SİSTEMİNE KARŞI ÇIKTI

Oğuz Çetin ise Türkiye Kupası’nda uygulanan grup sistemine karşı çıkarak eleme sistemine geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Söz konusu yayında geçen konuşma şu şekilde:

Melih Gümüşbıçak: Süper Lig’de zor bir fikstür takımları bekliyor. Süper Kupa sonrası Avrupa ve lig maçları var.

Mustafa Denizli: Ertelesinler. Mesela önümüzdeki yıllara atsınlar.

Melih Gümüşbıçak: TFF ertelese kabahat ertelemese kabahat.

Oğuz Çetin: Türkiye Kupası maçları bence grup maçları olmamalı. Şampiyonlar Lig maçı var, lig maçları var, Avrupa Ligi maçları var. Bunları eleyip gidiceksin. Grup maçı olarak oynatmamak lazı. Bu kupanın ruhuna da aykırı. Sürprizler olacak.