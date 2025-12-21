Mustafa Çulcu: Ben penaltı veririm

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile mücadele etti. Rams Park'taki karşılaşmada sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakikada Mauro Icardi kaydetmeyi başardı.

Galatasaray'a galibiyet sonrası bir müjde daha geldi

HAKEM KARARI OLAY OLDU

79. dakikada da Kasımpaşalı Ali Yavuz Kol'un ortasında top Davinson Sanchez'in eline çarptı. Devam eden pozisyonda ise Torreira, Winck'i yerde bıraktı. Ancak Alper Akarsu devam kararı verdi.

"BEN PENALTI VERİRDİM"

Karşılaşmanın ardından A Spor yayınında konuşan MHK eski başkanı Mustafa Çulcu da pozisyona dair değerlendirmelerde bulundu. Sanchez'in eline çarpan top için konuşan Mustafa Çulcu, "Ben penaltı verirdim" dedi.

"İKİNCİ SARIDAN KIRMIZI OLMALIYDI"

Lucas Torreira'nın gördüğü ilk sarı kartı yanlış bulan Mustafa Çulcu, Winck ile girdiği pozisyonda ise kart gösterilmemesine sitem etti.

Mustafa Çulcu açıklamasında "Uydurduğun karttı. İkinci sarı kartı veremedin. Bakın Türkiye’deki var uygulamaları tam arabesk oldu. Biz sahadaki hakemin performansına bakmıyoruz. VAR’a bakıyoruz. Bırakın VAR’ı. İkinci sarıdan kırmızı olmalıydı. Orada sarıyı çıkardın. Burda yemedi vermeye ikinci sarıyı. Yürek yoksa bırakın. Kadayıf gibi hakemsin dağıldın" ifadelerini kullandı.