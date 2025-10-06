Derbi tekrarlanacak mı? Galatasaray'dan başvuru kararı

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş’ın golü 12. dakikada Rafa Silva’dan gelirken sarı-kırmızılılar, 55. dakikada İlkay Gündoğan ile cevap verdi. 34. dakikada ise Davinson Sanchez kırmızı kart gördü.

YASİN KOL’UN KARARLARI TEPKİ ÇEKTİ

Derbinin hakemi Yasin Kol’un kararları sarı-kırmızılıların tepkisini çekerken yapılan kural hatası ortalığı karıştırdı.

Yasin Kol derbiye damga vurdu

KURAL HATASI YAPILDI

Beşiktaş’ın oyuncu değişiklikleri için oyunu 3 kez durdurma hakkı varken 4 kez durdurulması kural hatası tartışmalarını beraberinde getirdi. Galatasaray’ın başvuru yapması halinde mücadelenin tekrarlanabileceği ifade edilirken yönetim kararını verdi.

GALATASARAY BAŞVURU YAPMAYACAK

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, kural hatası için başvuru yapmama kararı aldı.

"HAKEM HATASI"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise derbiye dair yaptığı açıklamada yaşananların kural hatası değil hakem hatası olduğunu belirtti.