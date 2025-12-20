İzmir'in ünlü sanayicilerinden, iş adamı, Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticisi Cemal Özgörkey veda etti.

Özgörkey, bir veda mektubuyla 40 yıldır görev yaptığı Özgörkey Holding'teki tüm görevlerinden ayrıldı.

66 yaşındaki Özgörkey, varlıklarını Invest Holding bünyesinde toplayarak, tarım alanında faaliyet gösterecek bir vakıf kuracağını açıkladı ve vakfın Anadolu Grubu, Özgörkey Holding ve Brezilyalı Cutrale Grubu’nun ortak olduğu Anadolu Etap ile iş birliği içinde çalışacağını duyurdu.

"EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİM 11 YAŞINDAKİ OĞLUM"

21 yılı yönetim kurulu başkanlığı olmak üzere holdingteki 40 yılı aşkın çalışma yaşamını geride bıraktığını bildiren Özgörkey, en önemli önceliğini 11 yaşındaki oğlu Cem'i ailesine, ülkesine ve topluma yararlı bir birey olarak yetiştirmek olarak açıkladı.

Merhum anne ve babasının öğütlerinin kendisine rehber olacağını, eşi Elif Özgörkey’in desteğinin de yol gösterici olduğunu belirten Özgörkey, yeni dönemdeki bir diğer önemli hedefinin eğitim odaklı bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu açıkladı.

Özgörkey, vakıf bünyesinde yüksek teknolojili tarımsal üretim, yapay zeka destekli çözümler ve bilimsel yöntemlerle hem üretime hem de insan kaynağının eğitimine katkı sağlanmasının hedeflendiğini de söyledi.