UEFA'dan gelen haber Galatasaray'ı yıktı: Kulübe resmen bildirdiler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında karşılaştığı Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olmuştu.

UEFA'DAN GALATASARAY'A CEZA!

UEFA Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'ndeki müsabakalardan dolayı çeşitli cezalar verildi.

Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle UEFA müsabakalarından bir maç men edildi.

Aynı karşılaşmada takımın uygunsuz davranışı nedeniyle 18 bin Euro, temel davranış kurallarını ihlal etmekten 10 bin Euro olmak üzere kulübe para cezaları kesildi.

TOPLAM PARA CEZASI 33 BİN 250 EURO

Galatasaray'ın 5 Kasım'da Ajax ile deplasmanda oynadığı maçta taraftarların meşale yakmasından dolayı ise 5 bin 250 bin euro ceza verildi.

Böylelikle kulübe kesilen toplam para cezası 33 bin 250 euro oldu.