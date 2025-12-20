UEFA'dan gelen haber Galatasaray'ı yıktı: Kulübe resmen bildirdiler

UEFA'dan gelen haber Galatasaray'ı yıktı: Kulübe resmen bildirdiler
Yayınlanma:
UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın sahasında Union Saint-Gilloise ile oynadığı maç sonrası aldığı kararı açıkladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında karşılaştığı Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olmuştu.

UEFA'DAN GALATASARAY'A CEZA!

UEFA Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'ndeki müsabakalardan dolayı çeşitli cezalar verildi.

Yok artık Fenerbahçe! Lookman ve Goretzka bombasıYok artık Fenerbahçe! Lookman ve Goretzka bombası

Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle UEFA müsabakalarından bir maç men edildi.

ceza.webp
İşte UEFA'nın açıklaması

Aynı karşılaşmada takımın uygunsuz davranışı nedeniyle 18 bin Euro, temel davranış kurallarını ihlal etmekten 10 bin Euro olmak üzere kulübe para cezaları kesildi.

2024/11/07/hbgs.jpg

TOPLAM PARA CEZASI 33 BİN 250 EURO

Galatasaray'ın 5 Kasım'da Ajax ile deplasmanda oynadığı maçta taraftarların meşale yakmasından dolayı ise 5 bin 250 bin euro ceza verildi.

Böylelikle kulübe kesilen toplam para cezası 33 bin 250 euro oldu.

Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Spor
Fenerbahçe taraftarı Sadettin Saran'a destek çıktı: Tezahürat yaptı
Fenerbahçe taraftarı Sadettin Saran'a destek çıktı: Tezahürat yaptı
Tedesco Beşiktaş derbisinde olmayacak futbolcuları açıkladı
Tedesco Beşiktaş derbisinde olmayacak futbolcuları açıkladı
Fenerbahçe'nin Eyüpspor ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe'nin Eyüpspor ilk 11'i belli oldu