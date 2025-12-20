Yok artık Fenerbahçe! Lookman ve Goretzka bombası

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, 2 Ocak'ta başlayacak olan devre arası transfer dönemi öncesi çalışmalarını hızlandırdı.

Sadettin Saran Adli Tıp'a sevk edildi

Normalde 5 Ocak'ta başlayacak olan transfer dönemi, alınan kararla 2 Ocak'ta başlayıp 6 Şubat'ta bitecek.

Fenerbahçe transfer dönemi öncesi vites yükseltti

ADEMOLA LOOKMAN BOMBASI!

Fenerbahçe, PSV forması giyen Joey Veerman ile büyük ölçüde anlaşması sonrası Ademola Lookman'ın durumunu sordu.

Lookman'ın menajeri ile görüşen sarı-lacivertliler, Atalanta'ya da oyuncu için bonservis beklentisi soruldu.

Atalanta'nın, 45-50 milyon euro arasında bir ücret istediği belirtildi.

Sarı-lacivertliler Goretzka'yı takipte

GORETZKA DA GÜNDEMDE

Ayrıca Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen orta saha Leon Goretzka'nın da durumunu araştırmaya başladı.

Alman oyuncunun kulübü ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.

Oyuncuyu takip eden Fenerbahçe, iki yıldızı da kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Lookman ve Goretzka'nın menajerlik şirketinin aynı olduğu ifade edildi.