Yok artık Fenerbahçe! Lookman ve Goretzka bombası

Yok artık Fenerbahçe! Lookman ve Goretzka bombası
Yayınlanma:
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Lookman ve Goretzka'yı gündemine aldı.

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, 2 Ocak'ta başlayacak olan devre arası transfer dönemi öncesi çalışmalarını hızlandırdı.

Son dakika | Sadettin Saran Adli Tıp'a sevk edildiSadettin Saran Adli Tıp'a sevk edildi

Normalde 5 Ocak'ta başlayacak olan transfer dönemi, alınan kararla 2 Ocak'ta başlayıp 6 Şubat'ta bitecek.

lookman.jpg
Fenerbahçe transfer dönemi öncesi vites yükseltti

ADEMOLA LOOKMAN BOMBASI!

Fenerbahçe, PSV forması giyen Joey Veerman ile büyük ölçüde anlaşması sonrası Ademola Lookman'ın durumunu sordu.

Lookman'ın menajeri ile görüşen sarı-lacivertliler, Atalanta'ya da oyuncu için bonservis beklentisi soruldu.

Atalanta'nın, 45-50 milyon euro arasında bir ücret istediği belirtildi.

goretkza.jpg
Sarı-lacivertliler Goretzka'yı takipte

GORETZKA DA GÜNDEMDE

Ayrıca Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen orta saha Leon Goretzka'nın da durumunu araştırmaya başladı.

2024/11/08/hbfb.jpg

Alman oyuncunun kulübü ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.

Oyuncuyu takip eden Fenerbahçe, iki yıldızı da kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Lookman ve Goretzka'nın menajerlik şirketinin aynı olduğu ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Spor
UEFA'dan gelen haber Galatasaray'ı yıktı: Kulübe resmen bildirdiler
UEFA'dan gelen haber Galatasaray'ı yıktı: Kulübe resmen bildirdiler
Galatasaray aradığı orta sahayı burnunun dibinde buldu: Keita bombası
Galatasaray aradığı orta sahayı burnunun dibinde buldu: Keita bombası